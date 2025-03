Ten typ napojów może być niebezpieczny dla dzieci? Chodzi o jeden składnik

Slushy to bardzo popularne napoje, których bazą jest zmrożona woda oraz kolorowy syrop smakowy. Są nieco podobne do granity, ale mają bardziej płynną konsystencję. To w praktyce mieszanka cukru oraz wody, przy czym pierwszy składnik zapobiega zamarzaniu oraz pozwala zachować charakterystyczną formę mieszanki. W niektórych napojach zamiast cukru stosowany jest glicerol. Producenci wykorzystują go m.in. po to, aby uniknąć podatku cukrowego. Okazuje się jednak, że nadmierne spożycie tej substancji może być przyczyną zatrucia.

Jakie są skutki zatrucia glicerolem z napojów slushy?

Badanie opublikowane w czasopiśmie BMJ Journals Archives of Disease in Childhood to retrospektywny przegląd przypadków 21 dzieci, które trafiły do ośrodków w Wielkiej Brytanii i Irlandii w latach 2009–2024 po spożyciu slushy zawierającego glicerol. Doszło u nich do ostrego pogorszenia samopoczucia w ciągu godziny po wypiciu napoju. Mediana wieku pacjentów wynosiła 3 lata i 6 miesięcy. U dzieci wystąpiła utrata przytomności, hipoglikemia, kwasica metaboliczna (mleczanowa), pseudohipertriglicerydemia (stan podwyższonego stężenia triglicerydów) i hipokaliemia (zbyt małe stężenie potasu we krwi).

Niektórzy młodzi pacjenci zostali przebadani pod kątem chorób metabolicznych, jednak w żadnym przypadku nie stwierdzono ich obecności. Wszystkie dzieci szybko wyzdrowiały po wstępnej resuscytacji i leczeniu hipoglikemii. Powtórne badania wykazały, że pogorszenie stanu zdrowia było przejściowe. Na tej podstawie naukowcy stwierdzili, że przyczyną zachorowania było ostre zatrucie glicerolem. Po wypisie ze szpitala dzieci otrzymały zalecenie, aby unikać napojów slushy. Większość z nich zastosowała się do zaleceń i nie miała już dalszych epizodów hipoglikemii. Jeden z pacjentów w wieku 7 lat po jakimś czasie wypił kolejny napój i w ciągu godziny doświadczył podobnych objawów.

Jaka dawka glicerolu może zaszkodzić dzieciom?

Slushy są sprzedawane w miejscach często odwiedzanych przez dzieci i młodzież. Ich skład może się różnić, jednak większość napojów dostępnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest sprzedawana jako „bez dodatku cukru”. Te wersje zawierają glicerol, czyli E422. Sama substancja jest ogólnie uważana za bezpieczną dla ludzi. Okazuje się jednak, że w przypadku spożycia zbyt dużej ilości przez dzieci, może dojść do zatrucia. Należy dodać, że cukier jest coraz częściej zastępowany tym słodzikiem, co ma związek z wprowadzeniem podatku cukrowego. Obowiązuje on w Irlandii od 2018 r., zaś w Wielkiej Brytanii od 2019 r. W krajach, w których nie funkcjonuje taki podatek, napoje slushy zazwyczaj mają znacznie wyższą zawartość glukozy, a wiele z nich nie zawiera E422.