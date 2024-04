Wybory do Parlamentu Europejskiego. Borys Budka tłumaczy, dlaczego startuje

- To bardzo duże wyzwanie. Mówimy o budowaniu bezpieczeństwa w Europie, o tym, by kontynuować prace moich wspaniałych kolegów z województwa śląskiego, Jerzego Buzka i Jana Olbrychta, rewelacyjnych europosłów od 20 lat pracujących dla Polski. Patrzmy w kategoriach takich, że Parlament Europejski jest elementem również polskiego porządku prawnego - powiedział.

Borys Budka startuje w wyborach do PE. Niedawno deklarował co innego

- Ja nigdzie się nie wybieram. Dostałem od premiera zadanie, które muszę realizować - tak 15 kwietnia mówił Borys Budka o swym ewentualnym starcie do PE. Dziewięć dni później Platforma Obywatelska oficjalnie ogłosiła, że Budka będzie "jedynką" na liście KO w okręgu numer 11 (Śląskie).

Czytaj więcej Polityka Z rządu do Brukseli. Ministrowie zamienią Sejm na Parlament Europejski Ministrowie rządu Donalda Tuska i członkowie komisji śledczych zasilą europejskie listy wyborcze Platformy Obywatelskiej. Do dymisji podał się już Bartłomiej Sienkiewicz.

Teraz minister oświadczył, że swą deklarację składał, gdy był przekonany, że Jerzy Buzek będzie otwierał listę do europarlamentu. - Wszystko zmieniło się w zeszłym tygodniu. Straciliśmy dwóch europosłów ze Śląska. Po 20 latach zarówno Jan Olbrycht, który wcześniej sygnalizował, jak i Jerzy Buzek z przyczyn osobistych, trochę zdrowotnych, nie zdecydował się na kandydowanie. Premier zaprosił mnie i zapytał, czy podejmę się tego wyzwania i oczywiście premierowi się nie odmawia - mówił w Radiu Zet.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Budka: Wielkie starcie z populistami

- Gdyby Jerzy Buzek otwierał śląską listę do Parlamentu Europejskiego, nie byłbym tu w tej roli, w której jestem - dodał.

Borys Budka był pytany o słowność polityków PO w kontekście sprawy Bartłomieja Sienkiewicza, który deklarował, że nie wybiera się do europarlamentu, a teraz startuje w wyborach do PE. Szef MAP zastrzegł, że może wypowiadać się we własnym imieniu. - Dostałem takie zadanie od premiera Donalda Tuska. To jest bardzo duża odpowiedzialność dlatego, że do tej pory Jerzy Buzek uzyskiwał rekordowe wyniki w województwie śląskim - ocenił.