Majętny Polak to w większości mężczyzna, w średnim wieku, dobrze wykształcony
Przy szybko rozwijającej się gospodarce w Polsce jeszcze szybciej przybywać może osób zamożnych, to znaczy posiadających majątek powyżej 1 mln dolarów. Prognozy Mastercard Advisors wskazują, że do końca 2030 r. może ich być już 259 tys. wobec ok. 90-100 tys. obecnie.
W związku z tym ING Bank Śląski, który w tym roku uruchomił usługi private banking, postanowił przyjrzeć się bliżej „bogatym” Polakom: kim są, jakimi kierują się wartościami, jak zarządzają swoimi finansami. Badaniem „Oblicza Polskiej Zamożności” objęto 343 osoby, o miesięcznych zarobkach powyżej 20 tys. zł brutto, w tym 129 osób zarabiających powyżej 50 tys. zł na miesiąc.
Z raportu wynika, że ok. 2/3 Polaków o wysokich dochodach stanowią mężczyźni, a ok. 1/3 kobiety. Pod względem wieku dominuje grupa osób w przedziale 36-49 lat (47 proc.), choć są też młodsi do 35 lat (23 proc.), jak i starsi, mający 50-65 lat (30 proc.). Dobre zarobki wiążą się zwykle z wyższym wykształceniem (łącznie 67 proc., w tym 7 proc. ma co najmniej doktorat), choć 6 proc. badanej grupy ma wykształcenie zawodowe, a 1 proc. – tylko podstawowe.
Źródłem zamożności okazuje się przede wszystkim praca na etat (65 proc. ogółem, co zwykle dotyczy grupy o zarobkach 20-50 tys. zł na miesiąc) lub własna działalność gospodarcza (33 proc., co zwykle dotyczy tych o zarobkach powyżej 50 tys. zł). Co najmniej połowa badanych posiada majątek przekraczający 1 mln zł, a 60 proc. deklaruje dochód pasywny pochodzący z inwestycji.
Zdecydowana większość respondentów postrzega siebie jako osoby bogate lub zamożne, ale unikają określania siebie wprost tymi słowami – oceniają autorzy badania. Zamożność nie jest przez nich definiowana przez pryzmat posiadania drogich przedmiotów czy liczby zer na koncie, lecz ma wymiar niematerialny. To przede wszystkim wolność wyboru stylu życia i komfort robienia rzeczy, na które mają ochotę. Zamożność to dla nich niezależność, jak również stabilność i bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście planowania emerytury czy na wypadek nieprzewidzianych sytuacji – pieniądze zapewniają im spokój.
Jako kluczowe wartości najwięcej respondentów wskazało: zdrowie i dobre samopoczucie (60 proc.), rodzinę i relacje z bliskimi (49 proc.) oraz stabilność i niezależność finansową (43 proc.). To w pewnym sensie obalenie pewnych stereotypów, że dla ludzi majętnych najważniejszy jest prestiż społeczny i status materialny (pokazywany np. przez luksusowe życie) czy chęć pozostawienia czegoś po sobie. Takie odpowiedzi znalazły się na końcu ich hierarchii wartości.
W badaniu ING Bank Śląski chciał też zweryfikować popularne przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Dane jasno wskazują, że nie ma ono potwierdzenia w opiniach bogatych ludzi. Zamożni Polacy deklarują wysokie zadowolenie z życia (68 proc.) i optymistyczne nastawienie do przyszłości (71 proc.). Poziom szczęścia i pozytywne nastawienie rośnie wraz z wielkością majątku, wiekiem oraz jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn i przedsiębiorców.
Z drugiej strony, pieniądze nie zwalniają nikogo z codziennych trosk. Bogaci, tak jak inni, martwią się o swoje zdrowie, o przyszłość swoich dzieci, borykają się z poczuciem odpowiedzialności za innych, obawami o utratę stabilności finansowej.
Większość zamożnych Polaków interesuje się finansami i chce być maksymalnie zaangażowana w zarządzanie swoim majątkiem – wynika też z badania ING BSK. Deklarują, że nie tylko znają się na zarządzaniu pieniędzmi, ale wręcz sprawia im to przyjemność. Co druga osoba twierdzi, że akceptuje duże ryzyko inwestycyjne.
W tym kontekście może dziwić konserwatywny wybór produktów finansowych i inwestycyjnych, z których korzystają najbogatsi Polacy – zauważają autorzy badania. Preferują bezpieczne formy lokowania kapitału – najczęściej sięgają po produkty oszczędnościowe (konta, lokaty), karty kredytowe i ubezpieczenia. Co drugi inwestuje w akcje, a co piąty korzysta z konta maklerskiego. Wśród inwestycji dominują nieruchomości w Polsce (65 proc.), metale szlachetne (35 proc.) oraz przedmioty o trwałej wartości, takie jak biżuteria czy zegarki (29 proc.).
Bogaci Polacy inwestują ostrożnie – unikają inwestycji, których nie rozumieją. Są sceptyczni wobec ofert gotowych rozwiązań. Wolą sami szukać okazji, niż dać się namówić do skorzystania z oferty. Część osób miała negatywne doświadczenia z funduszami, czy akcjami. Unikają inwestycji, które obciążają psychicznie i za bardzo absorbują ich uwagę.
Zamożni Polacy postrzegają siebie jako ekspertów w zarządzaniu finansami, co nie dziwi, skoro udało im się zbudować pokaźny majątek. – Zarazem analiza ich stylu życia pokazuje, że są zapracowani i z trudem łączą życie zawodowe i prywatne. W tym kontekście nie dziwi fakt, że preferują bezpieczne i mało absorbujące produkty finansowe – mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego, odpowiedzialna za Pion Klientów Private Banking i Inwestycji.
Ciekawe przy tym, że z usług doradców finansowych, którzy mogliby ich częściowo odciążyć w zarządzaniu majątkiem, korzysta zaledwie 41 proc. badanych, a z usług private banking – 2/3 z nich.
