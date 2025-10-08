Źródłem zamożności okazuje się przede wszystkim praca na etat (65 proc. ogółem, co zwykle dotyczy grupy o zarobkach 20-50 tys. zł na miesiąc) lub własna działalność gospodarcza (33 proc., co zwykle dotyczy tych o zarobkach powyżej 50 tys. zł). Co najmniej połowa badanych posiada majątek przekraczający 1 mln zł, a 60 proc. deklaruje dochód pasywny pochodzący z inwestycji.

Co znaczy być bogatym? To wolność i bezpieczeństwo, nie luksus

Zdecydowana większość respondentów postrzega siebie jako osoby bogate lub zamożne, ale unikają określania siebie wprost tymi słowami – oceniają autorzy badania. Zamożność nie jest przez nich definiowana przez pryzmat posiadania drogich przedmiotów czy liczby zer na koncie, lecz ma wymiar niematerialny. To przede wszystkim wolność wyboru stylu życia i komfort robienia rzeczy, na które mają ochotę. Zamożność to dla nich niezależność, jak również stabilność i bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście planowania emerytury czy na wypadek nieprzewidzianych sytuacji – pieniądze zapewniają im spokój.

Jako kluczowe wartości najwięcej respondentów wskazało: zdrowie i dobre samopoczucie (60 proc.), rodzinę i relacje z bliskimi (49 proc.) oraz stabilność i niezależność finansową (43 proc.). To w pewnym sensie obalenie pewnych stereotypów, że dla ludzi majętnych najważniejszy jest prestiż społeczny i status materialny (pokazywany np. przez luksusowe życie) czy chęć pozostawienia czegoś po sobie. Takie odpowiedzi znalazły się na końcu ich hierarchii wartości.

Pieniądze dają szczęście?

W badaniu ING Bank Śląski chciał też zweryfikować popularne przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Dane jasno wskazują, że nie ma ono potwierdzenia w opiniach bogatych ludzi. Zamożni Polacy deklarują wysokie zadowolenie z życia (68 proc.) i optymistyczne nastawienie do przyszłości (71 proc.). Poziom szczęścia i pozytywne nastawienie rośnie wraz z wielkością majątku, wiekiem oraz jest bardziej charakterystyczne dla mężczyzn i przedsiębiorców.

Z drugiej strony, pieniądze nie zwalniają nikogo z codziennych trosk. Bogaci, tak jak inni, martwią się o swoje zdrowie, o przyszłość swoich dzieci, borykają się z poczuciem odpowiedzialności za innych, obawami o utratę stabilności finansowej.