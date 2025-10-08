W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polowanie na umowy B2B

Od przyszłego roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają wziąć pod lupę kontrakty B2B. Według danych ZUS, jednoosobową działalność prowadzi w Polsce 1,8 mln osób, a nawet 60 proc. takich umów może w rzeczywistości stanowić ukryte etaty. Ekspert prawa pracy, Sławomir Paruch z kancelarii PCS Legal, wskazuje, że kontrolerzy będą szczególnie analizować przypadki zależności między zleceniobiorcą a firmą zlecającą. Przemysław Mikus z Organizacji Pracodawców Usług IT ostrzega jednak, że rygorystyczne podejście może uderzyć w branże IT, gdzie B2B daje przewagę konkurencyjną na rynku globalnym.

Bank Światowy ostrzega przed buntem młodych

Z najnowszego raportu Banku Światowego wynika, że młodzi ludzie w Azji Południowo-Wschodniej coraz częściej protestują z powodu nierówności i braku perspektyw zawodowych. Jedna na siedem osób w wieku produkcyjnym jest bezrobotna, a nowe miejsca pracy powstają głównie w niskopłatnych usługach. Bank Światowy ostrzega, że podobne ryzyko grozi Afryce, gdzie do 2050 r. liczba osób w wieku produkcyjnym gwałtownie wzrośnie. Brak działań może prowadzić do niepokojów społecznych podobnych do tych, jakie niedawno wstrząsnęły Marokiem.

Reklama Reklama

Globalne spowolnienie w sektorze OZE

Międzynarodowa Agencja Energetyczna obniżyła prognozę wzrostu odnawialnych źródeł energii do 2030 r. o 250 GW. To efekt słabszych perspektyw w USA i Chinach – dwóch największych rynkach energetycznych świata. Administracja Donalda Trumpa ogranicza wsparcie dla energetyki odnawialnej. Organizacje non-profit i firmy fotowoltaiczne złożyły pozew przeciwko rządowi USA za anulowanie dotacji o wartości 7 mld dol.. W Chinach z kolei tempo rozwoju OZE hamują koszty oraz priorytet dla sektora paliwowego.

Jak inwestować w sztuczną inteligencję?

Na rozwój AI płyną setki miliardów dol., ale według analiz zaledwie 5 proc. firm w USA faktycznie wdrożyło modele AI w swojej działalności. Jak zauważa Michał Szymański, prezes VIG-C Quadrat TFI, rynek może być obecnie „przegrzany”, choć w długim terminie technologie oparte na sztucznej inteligencji staną się filarem gospodarki. Inwestorzy powinni więc kierować kapitał w stronę firm, które już generują zyski z AI, a nie jedynie obiecują przyszłe korzyści. Luka popytowa na rozwiązania AI szacowana jest na 800 mld dol., co pokazuje skalę potencjału, ale też ryzyka.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie