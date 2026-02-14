Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polska 2050 traci posłankę. Efekt zaproponowanej przez Pełczyńską-Nałęcz uchwały

Żaneta Cwalina-Śliwowska opuszcza partię Polska 2050 – ustaliła stacja TVN24. Parlamentarzystka zapowiedziała, że pozostanie w klubie parlamentarnym ugrupowania do czasu wygaśnięcia kontrowersyjnej uchwały przyjętej w sobotę.

Publikacja: 14.02.2026 15:32

Żaneta Cwalina-Śliwowska

Żaneta Cwalina-Śliwowska

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Przemysław Malinowski

Decyzja posłanki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej jest konsekwencją uchwały zaproponowanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która wstrzymuje zmiany personalne w partii do 21 marca. Dokument ma uniemożliwić przeprowadzenie roszad w kierownictwie klubu parlamentarnego w okresie narastającego sporu wewnętrznego.

Jak informuje WP.pl, tzw. uchwała pokojowa została w sobotę przyjęcia przez Radę Krajową Polski 2050. - To nie uchwała pokojowa, tylko kagańcowa. Właściwie to koniec Polski 2050 - mówili po głosowaniu przeciwnicy nowej liderki partii.

Czytaj więcej

Jan Grabiec i Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia o sytuacji w klubie Polski 2050. Porównanie do PiS

Żaneta Cwalina-Śliwowska opuszcza partię, zostaje w klubie

Część posłów domaga się odwołania przewodniczącego klubu Pawła Śliza. Według Żanety Cwaliny-Śliwowskiej przyjęta uchwała ogranicza możliwość wyrażenia wotum nieufności wobec szefa klubu.

– To niedemokratyczna uchwała, która zamyka usta posłom i betonuje klub. Posłowie mają prawo wyrazić wotum nieufności wobec przewodniczącego, który łamał regulamin. Próba depolaryzacji tymi metodami wydaje się nieefektywna i może przynieść odwrotny skutek – powiedziała posłanka.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Sondaż: Fotel wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Znamy zdanie Polaków

Kolejny spór w Polsce 2050 po wyborze nowej przewodniczącej

Parlamentarzystka zapowiedziała, że do czasu obowiązywania uchwały pozostanie członkinią klubu parlamentarnego, lecz formalnie opuści struktury partyjne. Wyjaśniła, że przyjęty dokument jej na to zezwala. – Chcę pokazać jego ułomność, więc opuszczam partię, ale pozostaję w klubie – przekazała.

Pod koniec stycznia członkowie Polski 2050 wybrali przewodniczącą partii. Powtórka drugiej tury przebiegła bez zakłóceń i głosami większości Szymona Hołownię na stanowisku lidera partii koalicyjnej w obecnym rządzie zastąpi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zmiana władz partii nie zakończyła jednak wewnętrznych sporów. We wtorek odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego. Jak poinformowała wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska, przewodniczący Paweł Śliz nie rozpatrzył żadnego z pięciu wniosków formalnych zgłoszonych przez posłów.

Jak informuje TVN24, do Pawła Śliza wpłynęły dwa wnioski o zwołanie Zebrania Ogólnego klubu parlamentarnego Polski 2050. Jeden z nich, podpisany przez grupę dziesięciu posłów, dotyczy odwołania przewodniczącego oraz członków prezydium, a także zmian w regulaminie klubu. Śliz zdecydował o zwołaniu Zebrania Ogólnego na 25 lutego.

Jednocześnie w klubie trwają prace nad zmianą regulaminu. Propozycje, o czym informują w oświadczeniu członkowie klubu, mają obejmować wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków przed – jak wskazano – arbitralnymi decyzjami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Grzegorz Braun i Thomas Rose
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają wypowiedź ambasadora USA o Grzegorzu Braunie?
Uczestnicy ceremonii na dziedzińcu Belwederu w Warszawie, podczas której 2 maja 2022 r. prezydent RP
Polityka
Nie tak łatwo już o polskie obywatelstwo. Zmiany jeszcze w tym roku
Rząd przekonuje, że program SAFE jest sukcesem Polski
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają program SAFE?
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama