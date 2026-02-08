Aktualizacja: 08.02.2026 10:04 Publikacja: 08.02.2026 09:20
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Foto: PAP
Pełczyńska-Nałęcz, dotychczasowa pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050, zastąpiła na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię po wyborach, które odbyły się w styczniu. 31 stycznia, w powtórzonej II turze wyborów, w której minister funduszy i polityki regionalnej rywalizowała z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską, Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a jej rywalka – 308 głosów.
Rada Krajowa Polski 2050 skompletowała też po wyborach nowy zarząd. Weszli do niego m.in. Hołownia, Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk i Sławomir Ćwik (wybrani przez Radę Krajową), a także wskazani przez Pełczyńską-Nałęcz Ewa Schaedler (pierwsza wiceprzewodnicząca), Adam Rudawski (wiceprzewodniczący), Łukasz Osmalak (skarbnik), Robert Sitnik (sekretarz generalny) i szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.
– Polska 2050 jest i pozostanie częścią koalicji 15 października – mówiła po wyborze na przewodniczącą partii Pełczyńska-Nałęcz. Jej wybór sprawił m.in. że wrócił temat fotela wicepremiera w rządzie dla Polski 2050. W umowie koalicyjnej zaprezentowanej 10 listopada 2023 roku przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę nie przewidziano stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Jednak przed tym, jak po dwóch latach ze stanowiska marszałka Sejmu ustąpił Szymon Hołownia (zastąpił go Włodzimierz Czarzasty, Hołownia został wicemarszałkiem) miała zostać zawarta ustna umowa, że Polska 2050 otrzyma fotel wicepremiera.
– Myślę, że to moment, by jednoznacznie powiedzieć: mam poczwórny mandat w tej sprawie. Taką decyzję podjął najpierw klub parlamentarny, potem Rada Krajowa, jestem kandydatką, która dostała największy mandat w I turze i wygrała II turę – mówiła Pełczyńska-Nałęcz pytana, czy obejmie funkcję wicepremiera w rządzie. Zaznaczyła przy tym, że sprawa zależy od „głównego koalicjanta” jej formacji, czyli Koalicji Obywatelskiej.
– Jesteśmy w stanie być w tej koalicji dla spraw, ale jednocześnie mówimy: umów należy dotrzymywać, na tym polega dobra polityka, że się umów dotrzymuje. My, jako Polska 2050, dotrzymaliśmy umów koalicyjnych. Jest umowa ustna (...), że każda partia koalicyjna ma wicepremiera. Tej umowy, uważamy, należy dotrzymywać – dodała.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy, ich zdaniem, Pełczyńska-Nałęcz powinna otrzymać fotel wicepremiera.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 21,1 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 35,8 proc. respondentów.
43 proc. ankietowanych deklaruje, że nie mają zdania w tej sprawie lub że jest im to obojętne.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie wyników do pierwszego miejsca po przecinku)
– Objęcie stanowiska wicepremiera przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz nie jest konieczne zdaniem co trzeciej kobiety i dwóch na pięciu mężczyzn (39 proc.). Takiej konieczności częściej niż pozostali nie dostrzegają respondenci po pięćdziesiątym roku życia (39 proc.), a także posiadający wyższe wykształcenie (41 proc.). Ze względu na wysokość dochodów najczęściej tę opinię wyrażają badani, których dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (41 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania są to w największej mierze respondenci z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (42 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
