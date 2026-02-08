Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest kształt zarządu Polski 2050 po wyborach wewnętrznych w partii?

Na jakiej podstawie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz domaga się stanowiska wicepremiera?

Co o stanowisku wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz sądzą Polacy?

Pełczyńska-Nałęcz, dotychczasowa pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050, zastąpiła na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię po wyborach, które odbyły się w styczniu. 31 stycznia, w powtórzonej II turze wyborów, w której minister funduszy i polityki regionalnej rywalizowała z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską, Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a jej rywalka – 308 głosów.

Polska 2050 ma nowy zarząd, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomina o ustnej obietnicy w sprawie stanowiska wicepremiera

Rada Krajowa Polski 2050 skompletowała też po wyborach nowy zarząd. Weszli do niego m.in. Hołownia, Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk i Sławomir Ćwik (wybrani przez Radę Krajową), a także wskazani przez Pełczyńską-Nałęcz Ewa Schaedler (pierwsza wiceprzewodnicząca), Adam Rudawski (wiceprzewodniczący), Łukasz Osmalak (skarbnik), Robert Sitnik (sekretarz generalny) i szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.

– Polska 2050 jest i pozostanie częścią koalicji 15 października – mówiła po wyborze na przewodniczącą partii Pełczyńska-Nałęcz. Jej wybór sprawił m.in. że wrócił temat fotela wicepremiera w rządzie dla Polski 2050. W umowie koalicyjnej zaprezentowanej 10 listopada 2023 roku przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę nie przewidziano stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Jednak przed tym, jak po dwóch latach ze stanowiska marszałka Sejmu ustąpił Szymon Hołownia (zastąpił go Włodzimierz Czarzasty, Hołownia został wicemarszałkiem) miała zostać zawarta ustna umowa, że Polska 2050 otrzyma fotel wicepremiera.