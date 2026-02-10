Reklama
Szymon Hołownia o sytuacji w klubie Polski 2050. Porównanie do PiS

W klubie Polski 2050 doszło do nieudanej próby odwołania przewodniczącego Pawła Śliza. Informację na ten temat podał TVN24. Były przewodniczący partii Szymon Hołownia pytany o to w Sejmie mówił, że „nic nie wie”, by klub miał się rozpaść, ale „przez trzy godziny prowadził obrady (jako wicemarszałek Sejmu – red.) a sytuacja” w klubie Polski 2050 „jest dynamiczna”.

Publikacja: 10.02.2026 15:15

Artur Bartkiewicz

Hołownia usłyszał m.in. pytanie o kuszenie parlamentarzystów Polski 2050 przez inne kluby. – Gdzie popełniłem błąd? Cały czas słyszę coś o jakichś kuszeniach, które docierają do innych, a do mnie tylko PiS przychodzi siedem razy dziennie i pyta, kiedy zrobimy koalicję. Ja im zawsze odpowiadam: we czwartek, niezależnie od tego, jaki mamy dzień tygodnia – odparł były przewodniczący Polski 2050. 

Nieudana próba odwołania przewodniczącego klubu Polski 2050

Wcześniej miało dojść do dwóch posiedzeń klubu parlamentarnego Polski 2050 – jedno, nieformalne, miało miejsce w resorcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, nowej liderki Polski 2050. Potem posiedzenie miało przenieść się do Sejmu i pojawił się na nim wniosek, zapowiedziany wcześniej przez ministrę klimatu i środowiska, Paulinę Hennig-Kloskę, o odwołanie przewodniczącego klubu i zmianę regulaminu. Żaden z wniosków nie został jednak rozpatrzony, a przewodniczący zamknął posiedzenie. Pojawiły się doniesienia, że kolejne posiedzenie klubu odbędzie się we wtorek wieczorem. – Nie byłem rano na żadnym z tych klubów – zastrzegał Hołownia. 

Mam nadzieję, że przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma plan i ma pomysł jak tą trudną sytuacją w klubie zarządzić

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

W tle całej sprawy jest konflikt między zwolennikami Pełczyńskiej-Nałęcz i stronnikami jej rywalki w wyborach na przewodniczącą partii, Hennig-Kloski. Przed II turą wyborów w Polsce 2050 Śliz (bliski współpracownik Hołowni) odwołał ze stanowiska wiceprzewodniczącej Aleksandrę Leo (należącą do stronniczek Hennig-Kloski), gdy ta pod jego nieobecność podjęła próbę dokonania wyboru członków Rady Krajowej na wakujące stanowiska. 

Szymon Hołownia: Ci, którzy próbują rozbijać jedność, powinni być odsuwani na margines Polski 2050

– Dziś musimy mieć świadomość, że większość rządowa wynosi 13 głosów (za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska po wyborach prezydenckich głosowało 243 posłów), jeśli weźmie się pod uwagę nieobecności, to 16 głosów. Tu trzeba dbać o jedność klubu – podkreślił w Sejmie Hołownia. 

– Mam nadzieję, że przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma plan i ma pomysł, jak tą trudną sytuacją w klubie zarządzić – dodał przypominając, że nie jest już przewodniczącym partii. 

Jednocześnie Hołownia skrytykował „podejmowane przez niektórych czy rzucane (...) pomysły po to, aby zmienić regulamin klubu, aby móc, mając tę większość, którą się ma, odwołać przewodniczącego Śliza”. – Przypominają mi działania PiS, gdy też miał większość (...) i organizował większość w sali kolumnowej (Sejmu) – stwierdził. To nawiązanie do przyjmowania przez PiS budżetu na 2017 rok W związku z zablokowaniem sejmowej mównicy przez opozycję, po usunięciu z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, PiS zorganizował głosowanie nad budżetem w Sali Kolumnowej, a posłowie opozycji alarmowali, że nie mieli możliwości wzięcia udziału w głosowaniu. 

– Dziś celem jest to, aby utrzymać jedność klubu, utrzymać współpracę i żeby tych, którzy próbują tę jedność rozbijać, odsuwać trochę na margines Polski 2050 – stwierdził Hołownia. 

Klub parlamentarny Polski 2050 liczy 31 posłów. Kiedy we wrześniu 2025 roku klub podejmował decyzję ws. rekomendacji dla kandydatki partii na wicepremiera, Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację przewagą jedynie dwóch głosów.

