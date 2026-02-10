Aktualizacja: 10.02.2026 16:19 Publikacja: 10.02.2026 15:15
Jan Grabiec i Szymon Hołownia
Foto: PAP
Hołownia usłyszał m.in. pytanie o kuszenie parlamentarzystów Polski 2050 przez inne kluby. – Gdzie popełniłem błąd? Cały czas słyszę coś o jakichś kuszeniach, które docierają do innych, a do mnie tylko PiS przychodzi siedem razy dziennie i pyta, kiedy zrobimy koalicję. Ja im zawsze odpowiadam: we czwartek, niezależnie od tego, jaki mamy dzień tygodnia – odparł były przewodniczący Polski 2050.
Czytaj więcej
Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz usunął posłankę Aleksandrę Leo, w prz...
Wcześniej miało dojść do dwóch posiedzeń klubu parlamentarnego Polski 2050 – jedno, nieformalne, miało miejsce w resorcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, nowej liderki Polski 2050. Potem posiedzenie miało przenieść się do Sejmu i pojawił się na nim wniosek, zapowiedziany wcześniej przez ministrę klimatu i środowiska, Paulinę Hennig-Kloskę, o odwołanie przewodniczącego klubu i zmianę regulaminu. Żaden z wniosków nie został jednak rozpatrzony, a przewodniczący zamknął posiedzenie. Pojawiły się doniesienia, że kolejne posiedzenie klubu odbędzie się we wtorek wieczorem. – Nie byłem rano na żadnym z tych klubów – zastrzegał Hołownia.
Szymon Hołownia, marszałek Sejmu
W tle całej sprawy jest konflikt między zwolennikami Pełczyńskiej-Nałęcz i stronnikami jej rywalki w wyborach na przewodniczącą partii, Hennig-Kloski. Przed II turą wyborów w Polsce 2050 Śliz (bliski współpracownik Hołowni) odwołał ze stanowiska wiceprzewodniczącej Aleksandrę Leo (należącą do stronniczek Hennig-Kloski), gdy ta pod jego nieobecność podjęła próbę dokonania wyboru członków Rady Krajowej na wakujące stanowiska.
– Dziś musimy mieć świadomość, że większość rządowa wynosi 13 głosów (za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska po wyborach prezydenckich głosowało 243 posłów), jeśli weźmie się pod uwagę nieobecności, to 16 głosów. Tu trzeba dbać o jedność klubu – podkreślił w Sejmie Hołownia.
– Mam nadzieję, że przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma plan i ma pomysł, jak tą trudną sytuacją w klubie zarządzić – dodał przypominając, że nie jest już przewodniczącym partii.
Czytaj więcej
„Czy Pani/Pana zdaniem nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać...
Jednocześnie Hołownia skrytykował „podejmowane przez niektórych czy rzucane (...) pomysły po to, aby zmienić regulamin klubu, aby móc, mając tę większość, którą się ma, odwołać przewodniczącego Śliza”. – Przypominają mi działania PiS, gdy też miał większość (...) i organizował większość w sali kolumnowej (Sejmu) – stwierdził. To nawiązanie do przyjmowania przez PiS budżetu na 2017 rok W związku z zablokowaniem sejmowej mównicy przez opozycję, po usunięciu z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, PiS zorganizował głosowanie nad budżetem w Sali Kolumnowej, a posłowie opozycji alarmowali, że nie mieli możliwości wzięcia udziału w głosowaniu.
– Dziś celem jest to, aby utrzymać jedność klubu, utrzymać współpracę i żeby tych, którzy próbują tę jedność rozbijać, odsuwać trochę na margines Polski 2050 – stwierdził Hołownia.
Klub parlamentarny Polski 2050 liczy 31 posłów. Kiedy we wrześniu 2025 roku klub podejmował decyzję ws. rekomendacji dla kandydatki partii na wicepremiera, Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację przewagą jedynie dwóch głosów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Spotkaliśmy się w gronie ludzi mądrych i ambitnych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, aby Polska była...
Nie rozważałem dymisji, bo nie ma podstaw. Będą podstawy to podejmę taką decyzję - tak marszałek Sejmu Włodzimie...
Uczestników sondażu UCE Research dla Onetu spytano, czy - ich zdaniem - prezydentowi RP powinno przysługiwać pra...
Zbigniew Ziobro ogłosił przejście dwóch swoich ugrupowań do historii. Mimo to są wciąż zarejestrowane, a ich spr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas