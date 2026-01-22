Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego usunięto Aleksandrę Leo ze stanowiska wiceszefowej klubu Polski 2050?

Jakie są główne przyczyny konfliktu wewnątrz Polski 2050?

Jaka była reakcja Szymona Hołowni na obecny konflikt w partii?

Śliz odwołując Aleksandrę Leo ze stanowiska wiceszefowej klubu, powołał na funkcję I wiceszefa klubu Bartosza Romowicza, a na stanowisko II wiceprzewodniczącego – Kamila Wnuka. Dokument, mówiący o odwołaniu Leo ze stanowiska, datowany jest na 21 stycznia, ale z informacji TVN24 wynika, że decyzja mogła zapaść w czwartek, ponieważ jeszcze w środę Leo miała prowadzić posiedzenie klubu pod nieobecność Śliza.

Dlaczego Aleksandra Leo została usunięta ze stanowiska wiceszefowej klubu Polski 2050?

TVN24 publikuje też screena z wewnętrznej grupy dyskusyjnej Polski 2050, na której wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka pyta, czy może napisać w serwisie X o puczu w klubie parlamentarnym 2050 (którego miała – według jej przeciwników – dopuścić się Leo, o czym poniżej). W odpowiedzi Szymon Hołownia pisze o „próbie puczu”, a poseł Marcin Skonieczka sugeruje, by napisać, że Romowicz został powołany na „nieistniejące stanowisko”.

Usunięcie Leo ma być wynikiem konfliktu w partii między zwolennikami rywalizujących o stanowisko przewodniczącej partii minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Zdaniem zwolenników tej drugiej politycy skupieni wokół Pełczyńskiej-Nałęcz i ustępującego przewodniczącego Hołowni „próbują nieuczciwie rozszerzać swoje wpływy w partii”. Paweł Śliz jest uważany za jednego z najbliższych współpracowników Hołowni.