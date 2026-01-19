Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję. Będzie głosowanie na przewodniczącego

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała się powtórzyć drugą turę wyborów na przewodniczącego partii?

Jakie problemy towarzyszyły wyborowi nowego przewodniczącego Polski 2050 po decyzji Szymona Hołowni o rezygnacji z reelekcji?

Kiedy odbędą się kolejne głosowania i jakie jest ich znaczenie dla przyszłości partii?

Jakie stanowiska reprezentują główne kandydatki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska, w kontekście rozwiązania kryzysu wyborczego?

Po ponadczterogodzinnej debacie Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję w sprawie wyboru przewodniczącego. W głosowaniu członkowie Rady opowiedzieli się za powtórzeniem unieważnionej II tury wyborów, w których startowały Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ustalono, że głosowanie odbędzie się 31 stycznia, zaś 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy.

Problemy z wyborem następcy Szymona Hołowni

Polska 2050, partia założona przez Szymona Hołownię, stanęła na początku 2026 r. przed kluczowym zadaniem: wyborami nowego przewodniczącego, po tym jak Hołownia zdecydował jesienią 2025 r., że nie będzie ubiegał się o reelekcję na szefa partii. W styczniu do rywalizacji stanęło kilka osób, w tym m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (minister funduszy i polityki regionalnej), Paulina Hennig-Kloska (minister klimatu i środowiska), Joanna Mucha, Michał Kobosko oraz Ryszard Petru.