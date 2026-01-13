Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nieprawidłowości wystąpiły podczas wyborów na przewodniczącego Polski 2050?

Kto rywalizował o stanowisko przewodniczącego w drugiej turze wyborów?

Dlaczego Polska 2050 planuje złożyć zawiadomienie do ABW?

Jakie działania podjęła Krajowa Komisja Wyborcza po wykryciu problemów?

Jakie są plany dotyczące dalszego przebiegu procesu wyborczego w Polsce 2050?

W poniedziałek 12 stycznia od godziny 16:00 do 22:00 trwała druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Reklama Reklama

Wbrew zapowiedziom, że wyniki zostaną podane najdalej godzinę po zakończeniu wyborów, nie doszło do tego – nieoficjalnie z powodów technicznych. Po północy Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydała komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Teraz – jak przekazano w mediach społecznościowych ugrupowanie – Polska 2050 zwróci się do ABW w związku z nieprawidłowościami, które wystąpiły w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii.

Polska 2050: Zwrócimy się do ABW ws. wyborów na przewodniczącego partii

„Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Polskę 2050 w serwisie społecznościowym X.