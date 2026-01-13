Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polska 2050 zwróci się do ABW. „Zewnętrzna próba ingerencji”

Polska 2050 poinformowała, że zwróci się do ABW ws. nieprawidłowości, które wystąpiły w drugiej turze wyborów na przewodniczącego ugrupowania. „Nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu” – czytamy.

Publikacja: 13.01.2026 18:33

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nieprawidłowości wystąpiły podczas wyborów na przewodniczącego Polski 2050?
  • Kto rywalizował o stanowisko przewodniczącego w drugiej turze wyborów?
  • Dlaczego Polska 2050 planuje złożyć zawiadomienie do ABW?
  • Jakie działania podjęła Krajowa Komisja Wyborcza po wykryciu problemów?
  • Jakie są plany dotyczące dalszego przebiegu procesu wyborczego w Polsce 2050?

W poniedziałek 12 stycznia od godziny 16:00 do 22:00 trwała druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Wbrew zapowiedziom, że wyniki zostaną podane najdalej godzinę po zakończeniu wyborów, nie doszło do tego – nieoficjalnie z powodów technicznych. Po północy Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydała komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Teraz – jak przekazano w mediach społecznościowych ugrupowanie – Polska 2050 zwróci się do ABW w związku z nieprawidłowościami, które wystąpiły w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii. 

Polska 2050: Zwrócimy się do ABW ws. wyborów na przewodniczącego partii

„Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Polskę 2050 w serwisie społecznościowym X. 

Jak przekazano, w związku z sytuacją „Zarząd Krajowy Polski 2050 Szymona Hołowni podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, a sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. „Istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy, co musi zostać jednoznacznie zweryfikowane przez właściwe instytucje” – podkreślono. „Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy” – dodano. 

Ugrupowanie podkreśliło także, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do działań Krajowej Komisji Wyborczej, która „zadziałała w sposób modelowy”. „Szybko, odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami, podejmując niezwłocznie decyzję o przerwaniu głosowania i unieważnieniu drugiej tury wyborów bez odczytu wyników” – wskazano.

Kiedy odbędzie się Rada Krajowa Polski 2050?

We wpisie poinformowano także, że przewodniczący Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu Rady Krajowej na 16 stycznia 2026 r. „Jest to najszybszy możliwy termin statutowy. Rada Krajowa podejmie decyzję, w jaki sposób proces wyborczy będzie prowadzony dalej: z jednej strony możliwie szybko, z drugiej w sposób w pełni bezpieczny dla organizacji i jej członków. Bezpieczeństwo i wiarygodność procesu są dla nas absolutnym priorytetem” – czytamy.

„Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów – zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej” – wskazała Polska 2050 we wpisie. 

Krótka historia Polski 2050

Polska 2050 została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r., zdobywając 13,87 proc.. głosów.. 24 sierpnia 2020 zarejestrowano stowarzyszenie Polska 2050, a 26 marca 2021 – partię polityczną Polska 2050.

Partia miała być mądrym, otwartym centrum”, alternatywą dla skrajności polskiej sceny politycznej.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL jako Trzecia Droga, uzyskując imponujące 14,4 proc. głosów i 65 mandatów. To właśnie dzięki tym głosom mogła powstać koalicja rządowa KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która odsunęła PiS od władzy po ośmiu latach rządów.

Trzecia Droga została oficjalnie rozwiązana w czerwcu 2025 r. po wyborach prezydenckich. Od tej pory Polska 2050 i PSL są analizowane w sondażach oddzielnie – z katastrofalnymi skutkami dla obu ugrupowań.

W swoim dzisiejszym liście do członków partii Hołownia napisał: Ta kampania wyborcza, stwierdzam to ze smutkiem, zamiast zbudować, wyniszczyła naszą partię. Obudziła w nas demony. Wspaniali działacze zmieniali się w ziejących nienawiścią agitatorów.

Przez cały rok narastały napięcia w koalicji. Hołownia wielokrotnie skarżył się na brak realizacji obietnic wyborczych przez głównego koalicjanta – Koalicję Obywatelską. Kulminacją było długotrwałe oczekiwanie na obiecane stanowisko wicepremiera, którego Polska 2050 ostatecznie nie otrzymała. Pod koniec września Rada Krajowa ugrupowania rekomendowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na to stanowisko, ale nominacja nie nastąpiła.

Pod koniec września 2025 r. Hołownia ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Społeczeństwo Osoby Szymon Hołownia Organizacje Polska 2050 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
