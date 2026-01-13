Aktualizacja: 13.01.2026 18:55 Publikacja: 13.01.2026 18:33
Szymon Hołownia
Foto: PAP/Tomasz Gzell
W poniedziałek 12 stycznia od godziny 16:00 do 22:00 trwała druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).
Wbrew zapowiedziom, że wyniki zostaną podane najdalej godzinę po zakończeniu wyborów, nie doszło do tego – nieoficjalnie z powodów technicznych. Po północy Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydała komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Teraz – jak przekazano w mediach społecznościowych ugrupowanie – Polska 2050 zwróci się do ABW w związku z nieprawidłowościami, które wystąpiły w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii.
„Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Polskę 2050 w serwisie społecznościowym X.
Jak przekazano, w związku z sytuacją „Zarząd Krajowy Polski 2050 Szymona Hołowni podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, a sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. „Istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy, co musi zostać jednoznacznie zweryfikowane przez właściwe instytucje” – podkreślono. „Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy” – dodano.
Ugrupowanie podkreśliło także, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do działań Krajowej Komisji Wyborczej, która „zadziałała w sposób modelowy”. „Szybko, odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami, podejmując niezwłocznie decyzję o przerwaniu głosowania i unieważnieniu drugiej tury wyborów bez odczytu wyników” – wskazano.
We wpisie poinformowano także, że przewodniczący Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu Rady Krajowej na 16 stycznia 2026 r. „Jest to najszybszy możliwy termin statutowy. Rada Krajowa podejmie decyzję, w jaki sposób proces wyborczy będzie prowadzony dalej: z jednej strony możliwie szybko, z drugiej w sposób w pełni bezpieczny dla organizacji i jej członków. Bezpieczeństwo i wiarygodność procesu są dla nas absolutnym priorytetem” – czytamy.
„Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów – zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej” – wskazała Polska 2050 we wpisie.
Polska 2050 została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r., zdobywając 13,87 proc.. głosów.. 24 sierpnia 2020 zarejestrowano stowarzyszenie Polska 2050, a 26 marca 2021 – partię polityczną Polska 2050.
Partia miała być „mądrym, otwartym centrum”, alternatywą dla skrajności polskiej sceny politycznej.
W wyborach parlamentarnych w 2023 r. partia wystartowała w koalicji z PSL jako Trzecia Droga, uzyskując imponujące 14,4 proc. głosów i 65 mandatów. To właśnie dzięki tym głosom mogła powstać koalicja rządowa KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która odsunęła PiS od władzy po ośmiu latach rządów.
Trzecia Droga została oficjalnie rozwiązana w czerwcu 2025 r. po wyborach prezydenckich. Od tej pory Polska 2050 i PSL są analizowane w sondażach oddzielnie – z katastrofalnymi skutkami dla obu ugrupowań.
W swoim dzisiejszym liście do członków partii Hołownia napisał: „Ta kampania wyborcza, stwierdzam to ze smutkiem, zamiast zbudować, wyniszczyła naszą partię. Obudziła w nas demony. Wspaniali działacze zmieniali się w ziejących nienawiścią agitatorów”.
Przez cały rok narastały napięcia w koalicji. Hołownia wielokrotnie skarżył się na brak realizacji obietnic wyborczych przez głównego koalicjanta – Koalicję Obywatelską. Kulminacją było długotrwałe oczekiwanie na obiecane stanowisko wicepremiera, którego Polska 2050 ostatecznie nie otrzymała. Pod koniec września Rada Krajowa ugrupowania rekomendowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na to stanowisko, ale nominacja nie nastąpiła.
Pod koniec września 2025 r. Hołownia ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
