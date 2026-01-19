Z tego artykułu dowiesz się: Jakie rozwiązanie kryzysu w partii Polska 2050 zaproponowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

W drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 doszło do poważnego kryzysu. W poniedziałek 12 stycznia ugrupowanie ogłosiło, że unieważnia wyniki drugiej tury głosowania, w której rywalizowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Powodem były problemy techniczne z systemem do głosowania online, który miał wykazywać błędy i dawać nienaturalnie wysoki odzew głosów w stosunku do liczby uprawnionych delegatów, co wzbudziło podejrzenia ingerencji zewnętrznej. Sprawa została zgłoszona także do Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a szef krajowej komisji wyborczej partii podał się do dymisji.

Polska 2050 wybiera władze. Jest propozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Pomysł na rozwiązanie kryzysu przedstawiła Pełczyńska-Nałęcz. W liście do członków partii, który wysłano w niedzielę wieczorem, autorka podkreśla, że obecny kryzys ma charakter systemowy, a w środę kończy się kadencja zarządu partii, co dodatkowo potęguje niepewność wśród działaczy i sympatyków ugrupowania – niezależnie od tego, którego kandydata popierali.