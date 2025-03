Polaszczyk musi też wypłacić Kwaśniakowi zadośćuczynienie w wysokości 500 tys. zł. Na dwa lata więzienia za poplecznictwo w tej sprawie skazany został też prawomocnie Jacek W., który według sądu utrudniał wykrycie napadu poprzez zacieranie śladów.

Finał procesu w sprawie pobicia Wojciecha Kwaśniaka. Kolosalna afera finansowa w tle

To koniec głośnego procesu związanego z jedną z największych afer finansowych III RP, która miała miejsce w wołomińskim SKOK-u. Według prokuratury to właśnie z tej kasy oszczędnościowej miały być wyprowadzane ogromne pieniądze, co w konsekwencji doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości ponad 3 mld zł.

Po ponad 10 latach od rozpoczęcia tego postępowania Sąd Okręgowy w Warszawie zamknął prawomocnie proces, łagodząc do 8 lat pozbawienia wolności karę wobec Polaszczyka. Reszta wyroku sądu pierwszej instancji została utrzymana. Mowa o werdykcie, który zapadł w lutym ubiegłego roku. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów skazał wtedy Polaszczyka, zasiadającego w radzie nadzorczej wołomińskiego SKOK-u, na 10 lat więzienia i wypłatę zadośćuczynienia. Jacek W. usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności.

Według sądu motywem pobicia było wyeliminowanie Kwaśniaka z życia zawodowego na kilka miesięcy. Miało to w konsekwencji spowolnić wprowadzenie przez KNF zarządu komisarycznego do SKOK Wołomin i dać czas na wykupienie przez amerykański bank przeterminowanych w SKOK kredytów.