Alkohol – Źródło problemów Polski z demografią, na co bardzo przenikliwie zwrócił uwagę Jarosław Kaczyński. Na szczęście problem dotyczy tylko młodych kobiet – z pewnością wielu polityków, nie tylko PiS, odetchnęło z ulgą w związku z tym zastrzeżeniem.

Reklama

Czarnek Przemysław – Najlepszą metaforą jego rządów w ministerstwie edukacji jest ustawa określana jego nazwiskiem, która – dwa razy zawetowana – za chwilę ma trafić do Sejmu po raz trzeci. Podobno robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów to definicja szaleństwa. A minister wcale nie rozwiewa wątpliwości w tym zakresie, gdy zapowiada zwolnienia nauczycieli, których dziś w szkołach dramatycznie brakuje.

Czytaj więcej Polityka Będzie "lex Czarnek 3.0". Minister edukacji: W ustawie nie zmienię nic Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że jest bardzo zaskoczony zawetowaniem przez prezydenta ustawy Prawo oświatowe, nazywanej "lex Czarnek 2.0". Na antenie RMF FM zapowiedział kolejną odsłonę projektu.

Duda Andrzej – Ciekawy przypadek – jest pierwszą osobą w państwie, a jednocześnie w swojej partii nie mieści się nie tylko na podium, ale chyba nawet w pierwszej piątce. W efekcie prezydent USA Joe Biden konsultuje z nim kwestie związane z wsparciem dla walczącej Ukrainy, a minister Szymon Szynkowski vel Sęk nie konsultuje z nim zmian w polskim sądownictwie, które zamiast tego uzgadnia z UE. Ot, Polska specyfika.

Reklama

Czytaj więcej Polityka PiS w potrzasku. „Z jednej strony Duda, z drugiej opozycja” - Wydarzenia wokół nowej ustawy o sądownictwie, która miałby odblokować europejskie fundusze na KPO, nie poszły zgodnie z pierwotnym planem Jarosława Kaczyńskiego – komentują Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w kolejnym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”. - PiS jest w potrzasku, po jednej stronie ma prezydenta Andrzeja Dudę, po drugiej opozycję – mówi Szułdrzynski. A Kolanko dodaje: „Ale i przed opozycją trudne decyzje. Czy, a jeśli tak, to co chcieć w zamian za zgodę”.

Glapiński Adam – największe odkrycie na scenie polskiego stand-upu w ostatnich miesiącach. Co miesiąc do rozpuku zaśmiewają się wszyscy – oprócz posiadaczy kredytów i oszczędności w złotówkach. Jego strumień świadomości jest bystry jak górski potok – zaczyna od stóp procentowych, a kończy na refleksji, że najważniejsza jest w życiu miłość, a jak ktoś nie ma w pobliżu kogoś atrakcyjnego do kochania, to niech sobie kupi kota. Choć w sumie ten ostatni żart był dość odważny.

Czytaj więcej Finanse Glapiński: Bylibyśmy bogaci, gdyby nie skradziono nam sztućców RPP nie rozmawia nawet o tym, czy cykl podwyżek stóp procentowych jest zakończony. Taka dyskusja może się rozpocząć w marcu, jeśli projekcja pokaże, że inflacja wchodzi w trwały trend spadkowy - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Tradycyjnie już, jego comiesięczna konferencja tylko w niewielkim stopniu była poświęcona polityce pieniężnej i obfitowała w bon moty.

Granatnik – W 2022 roku dowiedzieliśmy się o granatnikach przeciwpancernych dwóch rzeczy: po pierwsze skutecznie niszczą rosyjskie czołgi, po drugie – należy trzymać je z dala od komendantów głównych polskiej policji. Pierwsze cieszy, drugie nieco mniej.

HiT – Przedmiot, w ramach którego uczniowie mają się dowiedzieć z jedynie słusznego podręcznika Wojciecha Roszkowskiego, że za wszelkie zło tego świata odpowiedzialne są feministki i Beatlesi, a wybory parlamentarne w 1991 roku wygrał Jarosław Kaczyński. Wprowadzenie tego przedmiotu i podręcznika do szkół również nie rozwiewa wątpliwości dotyczących ministra edukacji związanych z forsowaniem lex Czarnek (patrz: Czarnek Przemysław).

Reklama

Czytaj więcej Plus Minus Roszkowski, Czarnek i podręcznik, który manipuluje przeszłością W podręczniku do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość nie ma ani słowa o Lechu Wałęsie czy Tadeuszu Mazowieckim. Mimo to znalazły się w nim noty o Lechu Kaczyńskim i Antonim Macierewiczu. A sama książka przypomina bardziej zideologizowany esej, zbieżny z przekazem Zjednoczonej Prawicy, niż podręcznik dla dzieci. Dla niektórych zdających maturę obowiązkowy do przyswojenia.

Kaczmarczyk Norbert – Największa w 2022 roku ofiara prześladowań opozycji i mediów, przez które musiał odejść z rządu. A przecież niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie dostał od brata w prezencie ślubnym ciągnika za 1,5 mln zł uroczyście przekazanego przez dystrybutora ciągników. Ale opozycję dobrobyt na polskiej wsi i szczęście młodej pary kłują w oczy. Wstyd!

Czytaj więcej Polityka Huczne wesele wiceministra i ciągnik za 1,5 miliona. Brat polityka zabrał głos Politycy opozycji komentują huczne wesele wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka (Solidarna Polska), na którym polityk otrzymał kluczyki do ciągnika rolniczego za 1,5 mln zł. Brat ministra przekonuje, że przekazanie traktora miało charakter symboliczny i że pozostaje właścicielem maszyny.

Kaczyński Jarosław – Największą zagadką 2022 roku jest to co Jarosław Kaczyński zobaczył w Wiedniu 33 lata temu co sprawiło, że stwierdził iż jest w „zupełnie innej strefie kulturowej”. No i trzeba się chyba cieszyć, że to był jednak Wiedeń, a nie Amsterdam, bo niechybnie bylibyśmy już poza Unią.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Wszelkie fobie i urazy prezesa Jarosław Kaczyński ma rację, że nie da się budować dumy narodowej na kompleksach. Problem w tym, że jeśli gdzieś mamy z nimi do czynienia, to u samego lidera PiS.

KPO – środki z tego źródła są trochę jak kot Schroedingera – zarazem są potrzebne, jak i nie są potrzebne. Najpierw premier Mateusz Morawiecki nazwał je nowym planem Marshalla, by potem stwierdzić na antenie TVP, że „to nie jest coś, co zasadniczo zmienia sytuację finansową Polski”, bo przecież mamy Polski Ład (patrz: Polski Ład), a na koniec uznać, że bez tych środków zagrożone będzie bezpieczeństwo Polski, bo musimy kupować broń. Zmiana zdania o 360 stopni w ciągu kilku miesięcy robi wrażenie.

Reklama

Korwin-Mikke Janusz – Tak długo przekonywał na Twitterze, że to Ukraina, a nie Rosja, jest prawdziwym zagrożeniem dla Polski, że aż stracił fotel prezesa w partii, której nazwa celowo nawiązywała do jego nazwiska (KORWiN). Partia zresztą wkrótce potem zmieniła nazwę – teraz to Nowa Nadzieja. Twórcy tej ostatniej zapewniają, że wszelkie jej związki z Gwiezdnymi Wojnami są przypadkowe. Cóż, może to nie są Gwiezdne Wojny, ale z pewnością niezły odlot.

Czytaj więcej Polityka KORWiN zmienia się w Nową Nadzieję. Mentzen: To nie nawiązanie do "Gwiezdnych Wojen" Uważam, że Nowa Nadzieja jest bardzo pozytywną nazwą, pod którą każdy może się podpisać. Każdy może mieć nadzieję. Ta nazwa nie jest wyłączająca, każdy może popierać Nową Nadzieję - mówi Sławomir Mentzen, prezes partii KORWiN, która wkrótce ma zmienić nazwę.

Kowalski Janusz – chodzący dowód na to, że Polska jest krajem wielkich możliwości. Jego kwalifikacje do bycia wiceministrem rolnictwa polegają na poprawnej odmianie przez wszystkie przypadki słów Niemcy i Tusk. Co ciekawe wcześniej te same kwalifikacje predestynowały go do bycia wiceministrem aktywów państwowych. Rekompensują one wszystkie jego braki – w tym to, że nie popiera rządu, w którym zasiada.

Reklama

Kurski Jacek – po sprawdzeniu się na odcinku telewizyjnym, sprawdzi się w bankowości. I nie wiadomo tylko czy rzucenie Kurskiego na odcinek Banku Światowego ma ochronić świat przed kryzysem finansowym, czy może chodzi raczej o to, by było komu związać ten kryzys z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską.

Czytaj więcej Finanse Jacek Kurski dostał pracę w Banku Światowym. Polecił go tam Adam Glapiński Były prezes Telewizji Polskiej poinformował, że został zatrudniony w Banku Światowym. "Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - napisał Jacek Kurski.

Lider opozycji – W 2016 roku Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przekonywał, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier. I trzeba uczciwie przyznać, że z tej deklaracji się wywiązał, choć ostatecznie poprzestał na powierzeniu mu teki ministra sprawiedliwości.

Czytaj więcej Polityka Spotkanie Morawiecki - Ziobro. Solidarna Polska chciała urządzić medialny spektakl W piątek ma dojść do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Członkowie Solidarnej Polski chcieli, by spotkanie zorganizowano przed kamerami.

Michniewicz Czesław – Wszyscy Polacy znają się na piłce i polityce co czyni Michniewicza niemal symbolem polskości. Prowadzenie reprezentacji połączył bowiem z negocjacjami z premierem ws. prywatnego funduszu odbudowy. Tym razem się nie udało, ale nic straconego. Michniewicz ma bowiem predyspozycje, by sprawdzić się w polskiej polityce. Wszak po prowadzonej przez niego reprezentacji na mundialu nikt się niczego wielkiego nie spodziewał, a i tak skończyło się rozczarowaniem i niesmakiem. Brzmi znajomo, prawda?

Reklama

Czytaj więcej Mundial 2022 Michniewicz spotkał się z Morawieckim bez wiedzy PZPN Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski poinformował, że selekcjoner polskiej reprezentacji Czesław Michniewicz nie konsultował ze związkiem spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Minister Finansów – Pytanie o nazwisko obecnego szefa resortu finansów spokojnie mogłoby być pytanie za milion złotych w „Milionerach” – bo prawdopodobnie poprawnej odpowiedzi udzielałby jedynie pani minister Magdalena Rzeczkowska i członkowie jej najbliższej rodziny. Dalsi krewni i reszta Polaków na tym pytaniu by poległa – a gdyby poprosili o pomoc publiczności to pewnie okazałoby się, że większość wskazałaby Jacka Rostowskiego.

Morawiecki Mateusz – Pierwszy w historii Polski premier, którego zaplecze polityczne składa się z jednego posła. Na szczęście dla Morawieckiego jest to szef wszystkich szefów.

Czytaj więcej Kraj Michał Szułdrzyński: Stracone pięć lat premiera Mateusz Morawiecki jest symbolem zmarnowanej politycznej szansy. Zarówno jeśli idzie o własną karierę, jak i kierunek, w jakim zmierza jego formacja.

Reklama

Polska 2050 – Biorąc pod uwagę obecne notowania tej formacji trzeba powiedzieć, że Szymon Hołownia wykazał się politycznym wizjonerstwem wyznaczając w nazwie ugrupowania dość odległą perspektywę, w której ma ona odgrywać kluczową rolę w Polsce.

Polski Ład – Nazwa tej wielkiej reformy podatkowej PiS świadczy o tym, że w obozie władzy prezes Glapiński ma wielu konkurentów w rywalizacji o tytuł największego śmieszka – jest bowiem najmniej adekwatną nazwą od czasu, gdy rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej nazwano Indianami. Ogólnie rzecz biorąc miało być dobrze, a wyszło gorzej niż zwykle – i prawdopodobnie nawet twórcy tego rozwiązania nie wiedzą, jak należy rozliczyć się za 2022 rok.

Solidarna Polska – Partia, która jest dowodem na to, że w Polsce szanuje się prawa mniejszości. Jej oparcie oscyluje w granicach 1 proc., a mimo to partia Zbigniewa Ziobry ma decydujący głos w sprawach kluczowych dla niemal 38 mln Polaków.

Von der Leyen – Kontynuuje misję gnębienia narodu polskiego przez Niemców zapoczątkowaną przez margrabiego Hodona. Na dodatek jest najwyraźniej złą siostrą bliźniaczką tej Ursuli von der Leyen, która została wybrana na szefową KE z poparciem PiS, co partia ta przedstawiła jako swój sukces na arenie międzynarodowej. Chyba, że od początku mówiliśmy o sukcesie w rodzaju 1:27, bądź 0:2 z Argentyną.

Czytaj więcej Polityka Janusz Kowalski: Polska dzisiaj traci na członkostwie w Unii Europejskiej - Pieniądze z KPO nigdy nie będą wypłacone dopóty, dopóki nie będzie rządził w Polsce Donald Tusk - mówi poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

TikTok – Platforma, na której PiS postanowił zawalczyć o głosy postmillenialsów oferując im kanał Okiem Młodych. Mówiąc młodzieżowym językiem: miało być essa, jest cringe i odklejka. Co – swoją drogą – może być skrojoną pod młodego czytelnika definicją polskiej polityki w nowej edycji podręcznika do HiT (patrz: HiT).

Trzaskowski Rafał – Nadal jest młodym i dobrze się zapowiadającym politykiem. W końcu niedługo skończy dopiero 51 lat.

Czytaj więcej Polityka Spada poparcie dla polityków. Liderem Trzaskowski, wyprzedza Dudę Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest liderem rankingu zaufania w grudniu, ale jego poparcie spadło. Na podium są również prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, którzy także w listopadzie mieli lepsze wyniki.

Tusk Donald – Miał zjednoczyć opozycję. Na razie największym sukcesem jaki osiągnął w tym zakresie, jest doprowadzenie do rozłamu w Nowej Lewicy i powstanie w Sejmie koła PPS. Jeśli dalej będzie równie skuteczny to być może uda mu się sprawić, by Kosiniak wystartował w wyborach bez Kamysza.

Węgiel – Jak mówił prezydent Andrzej Duda mamy zapasów węgla na 200 lat, więc nic dziwnego, że wobec wojny na Ukrainie nie baliśmy się wyjść przed szereg i zatrzymać jadący do Polski węgiel z Rosji. Szkoda tylko że prezydent Duda nie był precyzyjniejszy i nie powiedział, że ten węgiel na 200 lat mamy – ale w Kolumbii i Australii. Na szczęście już w maju ma być go w Polsce pod dostatkiem – będzie jak znalazł na grilla.

Czytaj więcej Węgiel Anna Moskwa: Polska kupi węgiel za granicą, głównie w Kolumbii Import węgla realizowany przez Węglokoks i PGE Paliwa w tym roku będzie kontynuowany w latach następnych, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Głównym kierunkiem importu ma być Kolumbia.

Zjednoczona Prawica – Żart równie zabawny jak Polski Ład (patrz: Polski Ład).

Czytaj więcej Plus Minus Wojna polsko-polska zaszła za daleko Zawirowania wokół kolejnej ustawy o Sądzie Najwyższym mogą przesądzić o kierunku historii Polski. Stawką są nie tylko pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ale też przyszłoroczne wybory, a nawet status Polski w Unii Europejskiej.

Polityczny alfabet 2021 roku można znaleźć tutaj: