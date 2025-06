Z naszych rozmów wynika ponadto, że nie ma jeszcze żadnych konkretnych decyzji co do stanowisk w Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki będzie zapewne chciał obsadzić niektóre stanowiska ludźmi z własnego otoczenia, które zbudował jako prezes IPN. Wszelkie ustalenia to kwestia kolejnych tygodni. Co będzie głównym celem nowego prezydenta? – Karol Nawrocki wreszcie zagoni ich do roboty – tak o relacjach Nawrockiego z rządem Donalda Tuska mówił rano w Polsat News Paweł Szefernaker.

Po wyborach prezydenckich: Kaczyński zamknie temat sukcesji (na chwilę)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami „Rzeczpospolitej” pod koniec czerwca odbędzie się kongres PiS, w trakcie którego partia wybierze prezesa. Po zwycięstwie Nawrockiego nie ma żadnych wątpliwości, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego – który w ubiegłym roku zdecydował, że to Nawrocki będzie kandydatem, wbrew niektórym frakcjom w partii – jeszcze się umocniła, a wynik kongresu jest całkiem jasny. Długoterminowo zapewne, w perspektywie lat, ruszy rozmowa o sukcesji. Tu cały czas pojawia się nazwisko Mariusza Błaszczaka, o którym Kaczyński miał już mówić jako potencjalnym następcy – w perspektywie kolejnych lat, np. po wyborach do Sejmu w 2027 roku.

Co jeszcze PiS szykuje w dłuższej perspektywie?

– Nie da się wykluczyć rozpadu koalicji i przyspieszonych wyborów. Będziemy na to gotowi – mówi jeden z najważniejszych polityków PiS pytany o przyszłość poza najbliższymi tygodniami. I wskazuje „wariant niemiecki” jako potencjalny wzorzec rozpadu dla obecnej koalicji rządzącej. Ale większość rozmówców jest przekonana o tym, że w koalicji dojdzie do pewnego rodzaju konsolidacji (za najsłabszy punkt uznawany jest oczywiście PSL) i próby przetrwania do wyborów w konstytucyjnym terminie. A to z kolei oznacza – jak podkreślają nasi informatorzy – konieczność mozolnego budowania zaplecza, w tym własnych mediów internetowych, zasięgów w mediach społecznościowych, reformy wewnątrz, a także potencjalnie nowej oferty, by zdyskontować np. poparcie dla prawicy wśród młodych ludzi oraz sięgnąć po nowych wyborców.