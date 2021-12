Błaszczak Mariusz – Jego najbardziej imponującym osiągnięciem w 2021 roku było uśpienie na konferencji prasowej, organizowanej w samym środku dnia, siedzącego obok niego Jarosława Kaczyńskiego. Zrobiło to na wszystkich tak duże wrażenie, że jest podobno rozpatrywany jako kandydat na przyszłego premiera.

Braun Grzegorz – Człowiek, który nie ma problemu z tym, by swoją wypowiedź rozpocząć od „Szczęść Boże”, a zakończyć na „Będziesz pan wisiał” – co i tak świadczy o pewnej liberalizacji jego poglądów, bo dziś wieszać chce jednego ministra, a w przeszłości chciał rozstrzelać kilkudziesięciu dziennikarzy. Z powodu awersji do masek nie mógłby wcielić się w Zorro.

Budka Borys – Z Platformą Obywatelską odnosił podobne sukcesy jak w ostatnich miesiącach Czesław Michniewicz z Legią. I, jak długo nikt nie wierzył, że Legia mogłaby spaść z Ekstraklasy, tak w przypadku PO Budki długo nikt nie wierzył, że mogłaby się znaleźć pod progiem wyborczym. W końcu jednak i w przypadku Legii, i PO te opinie trzeba było zweryfikować.

Czarnek Przemysław – Nic dziwnego, że kieruje polską edukacją, skoro jak nikt inny rozumie współczesną młodzież. Przed Czarnkiem politycy ignorowali, że – co ujawnił dopiero obecny minister edukacji i nauki na antenie Radia Maryja - „dzieci i młodzież chciałyby poznawać osobę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zwiedzając związane z nim miejsca internowania i uwięzienia”. A po wycieczce do miejsc internowania kardynała dziewczęta mogą praktykować cnoty niewieście. I już wiadomo, że konkurs PWN na Młodzieżowe Słowo Roku był sfałszowany. W innym wypadku wygrałby nie jakiś tam „Śpiulkolot” tylko „włosienica”.

Czarzasty Włodzimierz – Łączył Lewicę tak skutecznie, że ta aż się podzieliła. To dobrze jej wróży na przyszłość – w latach 90-tych takie akcje zjednoczeniowe były raczej domeną prawicy i po zaledwie kilkunastu latach zaczęła rządzić Polską. Czyli – są widoki.

Fundusz Odbudowy – Wynegocjowanie ogromnych środków z tego Funduszu było tak wielkim sukcesem rządu, czym rząd nie omieszkał się pochwalić na billboardach w całej Polsce, że w sumie o samą wypłatę środków nie musimy się już starać. Stoi za tym ta sama logika, co za „lex TVN” (patrz: Lex TVN).

Duda Andrzej – Weto ws. lex TVN to nic – najgłośniejszy był wywiad jakiego prezydent udzielił telewizji wPolsce.pl. – Jak masz być prezydentem musisz być twardy – mówił przez zaciśnięte zęby Duda. – Tu nie ma żartów, tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć – dodał. Podobno po tym występie jest poważnie rozważany jako nowa twarz Jamesa Bonda.

Glapiński Adam – W styczniu mówił, że inflacja w kraju może być w tym roku za niska; w październiku – że przyjeżdża do nas cały świat i chce w niej pożyczać pieniądze, w grudniu – że mamy cud gospodarczy i najlepszą sytuację od czasów rozbiorów. Fajny musi być ten kraj, o którym opowiada. Chcielibyśmy, aby nas kiedyś do niego zabrał

Inflacja – Złorzeczy na nią w sklepach Jarosław Kaczyński (choć do dziś trwają poszukiwania osób, które kiedykolwiek widziały prezesa PiS w sklepie), doświadcza jej osobiście prezydent Andrzej Duda płacąc rachunki. Ach, gdyby tylko mieli oni jakiś wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, to mogliby próbować z nią walczyć (patrz: Wina Tuska).

Kaczyński Jarosław – Jako wicepremier niemal bezobjawowy, jako genialny strateg nadal genialny. Niezależnie od tego jak potoczą się sprawy, zawsze wygrywa. Kiedy PiS przepchnął przez Sejm „lex TVN” mówiono o jego politycznej sile. Gdy prezydent zawetował „lex TVN” – mówi się, że taki naprawdę był jego plan, a wszystko było grą pozorów. Innymi słowy przewiduje 49 ruchów naprzód, trzy partie do przodu.

Kamiński Mariusz - autor najbardziej brawurowej w historii wolnej Polski konferencji prasowej, na której Polakom, w środku dnia, zaprezentowano zdjęcie mężczyzny kopulującego ze zwierzęciem kopytnym, które miało być argumentem za tym, by na granicy z Białorusią się okopać i nikogo nie wpuszczać. Na tym historia się nie skończyła, bo wkrótce potem krowa okazała się klaczą, a samo zdjęcie - kadrem z filmu zoofilskiego, który można znaleźć w internecie. Nie wiadomo o co pytać najpierw - skąd minister wziął to zdjęcie, a może w jaki sposób czytelnik jednego z portali zidentyfikował bezbłędnie ów kadr. Najlepiej w ogóle nie pytać.

Koronawirus – Polska jest jedynym krajem na świecie, który wygrał z koronawirusem. i\I to już kilkukrotnie: czy to z okazji wyborów prezydenckich w 2020 roku, czy to gdy można było się już troszeczkę uśmiechnąć jesienią tego samego roku. W 2021 roku kontynuowaliśmy wygrywanie z koronawirusem na taką skalę, że jeszcze rok takiego wygrywania i nie będzie już komu wygrywać.

Kowalski Janusz – Zaginiony członek załogi czołgu „Rudy”. Niemców jest gotów bić bardziej zawzięcie niż Gustlik, Janek Kos i Tomuś Czereśniak razem wzięci. A jak już Berlin padnie chętnie będzie kontynuował ofensywę w kierunku Brukseli – co zresztą pancerni też zapewne mieli w . A, podobno pierwszym wymówionym przez niego słowem nie było „mama”, ani „tata” tylko „suwerenność”.

Kukiz Paweł – Nieżyczliwi wobec niego mówią, że w 2021 roku spektakularnie zakończył drogę od swojego „ZChN już się zbliża” do „Nie płacz Ewka” Perfektu. Chodzi rzecz jasna o fragment: „Hej prorocy moi z gniewnych lat,/ obrastacie w tłuszcz/Już was w swoje szpony dopadł szmal,/ zdrada płynie z ust”. A to nieprawda. Paweł Kukiz nadal jest dość szczupły.

Lex TVN – Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, wymierzona w największą inwestycję USA w Polsce, która – jak tłumaczył prezes PiS i politycy tej partii – miała chronić Polskę przed narkobiznesem, Chinami i Rosją. A jeśli nie dostrzegacie w tym logiki to nie jesteście prawdziwymi Polakami.

Mejza Łukasz - Jeden z internautów napisał, że gdyby Mejza nie istniał nie udałoby się go wymyślić. Przekonywał, że na nim opiera się cały rząd, ale chyba nieco przelicytował, bo rząd trwa, choć już bez Mejzy. W zestawieniu najoryginalniejszych konferencji prasowych ustępuje tylko nieznacznie szefowi MSWiA (patrz: Kamiński Mariusz). U Mejzy nie było krowy ani klaczy, ale było uzdrowienie chorego powstającego z wózka inwalidzkiego. Tyz piknie – jak mawiają górale.

Morawiecki Mateusz – We własnym rządzie jest podwładnym swojego podwładnego. Ten ostatni musi zasiadać w rządzie, bo w tym samym rządzie Morawiecki ma śmiertelnego wroga. Dlaczego zamienił dobrze płatną pracę w banku na coś takiego – wie tylko on sam.

Partia Republikańska – Ugrupowanie współrządzące Polską, którego nazwy nie kojarzą pewnie nawet wszyscy jego członkowie. Ma łatwy do zapamiętania program, który brzmi: „Chcemy rządzić bez Gowina”. Kropka. W dodatku ma dwóch ojców – Adama Bielana i Jarosława Kaczyńskiego. Widoczny dowód tego, że ideologia gender przenika do Polski.

Pegasus - supertajny program do szpiegowania terrorystów i członków zorganizowanych grup przestępczych, czyli - w warunkach polskich - czynnej prokurator, byłego wicepremiera i wpływowego polityka opozycji. Program jest tak tajny, że premier niczego o jego użyciu nie wie, ale już organizacja non profit z Kanady wie całkiem sporo. A poza tym za Tuska też podsłuchiwali!

Polski Ład – Z Polskim Ładem jest trochę tak jak z samochodami które rozdają na placu Czerwonym w Moskwie. Przy czym nie w Moskwie tylko w Petersburgu, nie samochody lecz rowery i nie rozdają, lecz kradną. No więc – na tej samej zasadzie można powiedzieć, że niemal nikt nic nie straci na „Polskim Ładzie”, a wielu wiele zyska.

Porozumienie – Partia, która w 2021 roku wygrałaby konkurs na najbardziej nieadekwatną nazwę (choć Prawo i Sprawiedliwość stanowiłoby silną konkurencję) (patrz: Partia Republikańska).

Reasumpcja – Bardzo popularna w demokracji instytucja, której istota polega na tym, że głosuje się tak długo, aż PiS wygra.

Tusk Donald – Miał przybyć do Polski na białym koniu i wyzwolić go z jarzma Saurona z Nowogrodzkiej. Utknął jednak na organizowaniu Drużyny Pierścienia, bo w partiach opozycyjnych wodzów i ludzi ambitnych jest tylko nieco mniej niż wyborców. Na razie więc przybył, zobaczył i nie zwyciężył.

Wina Tuska – Uniwersalne wyjaśnienie wszystkich problemów, z jakimi boryka się Polska w szóstym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Ziobro Zbigniew – Walczy z rządem premiera Mateusza Morawieckiego skuteczniej niż opozycja (patrz: Budka Borys). To pochłania tyle jego energii, że – dla odmiany – jego skuteczność w reformowaniu sądownictwa można porównać jedynie do skuteczności rządu w walce z koronawirusem (patrz: Koronawirus). Ma ogromne ambicje, ale wciąż jeden problem – poparcie dla jego dzielnej drużyny zbliżone jest do pseudonimu jaki nadał mu niegdyś Leszek Miller w czasie posiedzenia komisji rywinowskiej. Osobom niewtajemniczonym przypomnę, że chodzi o liczbę nieco mniejszą od „1”.