Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Marek A. Cichocki: Niezdolność przełamania impasu

Relacje między Polską i Niemcami pogarszają się niezależnie od tego, kto rządzi w Warszawie i Berlinie.

Publikacja: 10.11.2025 04:44

Premier Donald Tusk i kanclerz Niemiec Friedrich Merz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Premier Donald Tusk i kanclerz Niemiec Friedrich Merz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Foto: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE / POOL

Marek A. Cichocki

Dotąd w Niemczech budowano powszechne przekonanie, że dopóki w Polsce rządzi prawica, nie ma możliwości dogadania się z polskim rządem w jakiejkolwiek sprawie i trzeba sytuację przeczekać. Z kolei w Polsce rosło przekonanie, że kolejne rządy w Berlinie są tak bardzo wewnętrznie zabetonowane, że w żadnej istotnej z naszej strony sprawie nie ma co liczyć na jakikolwiek przełom.

Konsekwentne wygaszanie relacji polsko-niemieckich

Dzisiaj właściwie trudno już wierzyć w to, że jakaś istotna zmiana polityczna w Berlinie czy Warszawie może mieć w ogóle wpływ na wzajemne relacje. Rządy Fryderyka Merza i Donalda Tuska powinny były stać się, zgodnie z oczekiwaniami niektórych, najbardziej optymalnym układem politycznym, jaki można sobie wyobrazić dla stosunków polsko-niemieckich. W rzeczywistości są tylko kolejnym etapem na drodze do ich konsekwentnego wygaszania. A wszystko to dzieje się w momencie dramatycznym dla przyszłości europejskiego porządku bezpieczeństwa oraz perspektyw gospodarczego rozwoju państw zrzeszonych w UE.  

Czytaj więcej

Angela Merkel
Publicystyka
Marek Cichocki: Czy Niemcom w ogóle można ufać?

Niezdolność do przełamania tego oczywistego impasu musi mieć głębsze przyczyny, niezależne od „politycznej kosmetyki”, do której przyzwyczaili nas na przestrzeni lat polscy i niemieccy politycy. Niemieckie społeczeństwo i niemiecka polityka znalazły się dzisiaj w głębokim kryzysie bez pomysłu na rozwiązania. Przekłada się to na blokadę w polityce wobec Polski. Polskie społeczeństwo i polska polityka żyją natomiast nową dynamiką rozbudzonych aspiracji, które zmieniły całkowicie nasz obraz Niemiec, ale także nasze oczekiwania wobec nich. Tak odmienne psychologicznie wzajemne oczekiwania społeczne bez przywództwa politycznego zdolnego do narzucenia nowych kierunków i rozwiązań prowadzą jedynie do pogłębiania się impasu. Nie sądzę, aby mogły tę sytuację zmienić planowane właśnie przez Berlin i Warszawę międzyrządowe konsultacje.

Czytaj więcej

Prof. Andrzej Nowak
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Pięć wniosków z wykładu prof. Andrzeja Nowaka dla AfD w Berlinie
Reklama
Reklama

Geopolityczne i gospodarcze sprzeczności

Patrząc na relacje polsko-niemieckie z szerszej perspektywy owych dramatycznych zmian w Europie i wokół niej, wizja zbudowania przez Polskę i Niemcy nowego centrum przemysłowo-wojskowego byłaby prawdziwie ambitnym i dalekosiężnym pomysłem. Jednak sprzeczności geopolitycznych i gospodarczych interesów między Warszawą i Berlinem, oraz wciąż niezałatwione przez Niemcy zaszłości historyczne sprawiają że dzisiaj taka wizja wciąż wygląda na kompletnie nierealistyczne marzenie.

Marek A. Cichocki

Współprowadzący podcast „Niemcy w ruinie?”


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Niemcy

Dotąd w Niemczech budowano powszechne przekonanie, że dopóki w Polsce rządzi prawica, nie ma możliwości dogadania się z polskim rządem w jakiejkolwiek sprawie i trzeba sytuację przeczekać. Z kolei w Polsce rosło przekonanie, że kolejne rządy w Berlinie są tak bardzo wewnętrznie zabetonowane, że w żadnej istotnej z naszej strony sprawie nie ma co liczyć na jakikolwiek przełom.

Konsekwentne wygaszanie relacji polsko-niemieckich

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dominik Mierzejewski: Po co Xi Jinpingowi potrzebny Donald Trump
Publicystyka
Dominik Mierzejewski: Po co Xi Jinpingowi potrzebny Donald Trump
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Stanisław Jędrzejewski: Media publiczne potrzebują nowego ładu
Publicystyka
Stanisław Jędrzejewski: Media publiczne potrzebują nowego ładu
TVP nadal znajduje się w stanie likwidacji
Publicystyka
Bogusław Chrabota: Projekt ustawy o mediach publicznych na gruzach systemu
Angela Merkel
Publicystyka
Marek Cichocki: Czy Niemcom w ogóle można ufać?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Karol Polejowski
Publicystyka
Estera Flieger: Konkurs na prezesa IPN wygrał Karol Polejowski, ale to i tak bez znaczenia
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama