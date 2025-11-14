W drugim punkcie trójkąta (wojsko i jego strategia) jest dość podobnie. Znaczącej ilościowej, także pod względem uzbrojenia, przewadze armii rosyjskiej, ukraińskie siły zbrojne przeciwstawiają innowacyjność ich działań i techniczną kreatywność, co w połączeniu z męstwem i odwagą ich żołnierzy pozwala im wytrzymywać napór wojennej machiny Rosji. Poważnym problemem okazuje się luka demograficzna po stronie Ukrainy. Jak wiadomo, w wojnie na wyniszczenie, a ona trwa tam już trzeci rok, o wyniku rozstrzyga przewaga w zasobach. Ukraina może ją kompensować wyłącznie wyższością uzbrojenia, a ta w dużym stopniu zależy od wsparcia Zachodu.

Ta wojna nie podlega zdrowemu rozsądkowi politycznemu

Jest wreszcie trzeci element dziwnej trójcy i to on zapewne wywołuje zdziwienie Donalda Trumpa. Otóż u Clausewitza narzędzie polityczne (polityka) powinno sprawiać, że wojna podlega „zwykłemu rozsądkowi”. W tym ujęciu zadaniem polityki powinno być regulowanie wojny, aby nie wykraczała ona zbytnio poza ogólnie przyjęte zasady racjonalności. Chodzi przede wszystkim o uzasadnienie wojny oraz stosunek kosztów do wyniku.

W tej wojnie stosunkowo szybko, właściwie od początku, przekonywaliśmy się, że w tym punkcie twierdzenie Clausewitza w odniesieniu do Rosji nie działa. Wbrew przykazaniu Clausewitza, który nakazuje, aby wódz (władca) jeszcze przed rozpoczęciem wojny postarał się zrozumieć, czy trafnie ją i jej rezultaty przewiduje, Putin tego poniechał albo okazał się do tego niezdolny. Ta wojna była nieracjonalna już na poziomie uzasadnienia, które było całkowicie fałszywe. To nie Ukraina stanowiła zagrożenie dla Rosji, tylko odwrotnie. Trudno uwierzyć, żeby Rosjanie tego nie rozumieli.

A po drugie, kiedy już okazało się, że Putin nietrafnie przewidział jej przebieg – Ukraina nie upadła w ciągu kilku tygodni – dyktator z Kremla uparcie tę wojnę kontynuuje pomimo kosztów i strat nieproporcjonalnych do możliwych zysków. W tym punkcie brak clausewitzowskiego rozsądku polityki wydaje się jeszcze większy.

Donald Trump dobrze zrobił, odwołując spotkanie z Władimirem Putinem

Nie mogą zatem zaskakiwać słowa prezydenta Trumpa o tej wojnie, jako „dziwnej rzeczy”. Wyjaśnienie leży oczywiście w tym, co jest prawdziwym źródłem agresji Rosji na Ukrainę. Prawdziwe przyczyny tej wojny są zupełnie inne od tych, o których mówi Siergiej Ławrow, osobisty Ribbentrop Putina. Zgodę Moskwy na rozejm uzależnia on m.in. od demilitaryzacji Ukrainy i obalenia jej demokratycznych rządów. Tymczasem prawdziwe powody tej wojny to wielkoruski szowinizm oraz militaryzacja polityki Rosji według faszystowskiego wzorca. Dlatego twarzą dzisiejszej Rosji jest jej dyktator, który coraz obwieszcza światu wyprodukowanie coraz potężniejszej broni, którą Moskwa może zagrozić światu.