Roman Kuźniar: Plan dla Ukrainy

Po drugie, następuje to z jednoczesnym utwardzeniem obronnym linii frontu po swojej stronie, podobnie, choć nie tak głęboko, jak uczynili to Rosjanie w ostatnim roku po swojej stronie. Tutaj potrzebne byłoby szybkie odpowiednie wsparcie materiałowe ze strony państw zachodnich.

Po trzecie, Kijów zwraca się do takich organizacji, jak OBWE i UE, o obecność wzdłuż tej linii inspektorów międzynarodowych. Powinien się także zwrócić do Rady Bezpieczeństwa ONZ o rozlokowanie tam oddziałów pokojowych. Rosjanie to zapewne zawetują, ale świat zobaczy, kto nie chce pokoju. Dziś, od Brazylii po Chiny, są w tej sprawie wątpliwości. Zresztą, Pekin w trosce o wiarygodność powinien poprzeć taki wniosek Kijowa.

Po czwarte, Ukraina musi otrzymać silne wsparcie Zachodu w sprawie jej bezpieczeństwa w postaci pomocy w sprzęcie i wsparcia politycznego. Chodzi o działania długofalowe, uniemożliwiające Rosji kontynuowanie jej agresji wobec Ukrainy. I to wsparcie, także poprzez rozmowy o członkostwie w UE, musi oznaczać porzucenie przez Moskwę jej bredni o „denazyfikacji i neutralizacji” Ukrainy.

Po piąte, konieczne jest utrzymanie przez Zachód obecnych, a może nawet dorzucenie nowych, dotkliwych sankcji na Rosję. Izolacja od strony Zachodu bandyckiej soldateski z Moskwy musi być 100-procentowa. I to do czasu opuszczenia okupowanego przez nią terytorium, czyli zapewne tak długo, jak Putin sprawuje tam władzę. Możemy być pewni, że podobnie jak Hitler i Stalin nie będzie żył wiecznie.

Zatrzymać upływ krwi

Każdy z powyższych punktów jest do technicznego rozwinięcia. Cały plan, czy jakiś jego wariant w tej samej logice, wymagałby, po pierwsze, zgody Kijowa, a po drugie, politycznego, technicznego i materiałowego zaangażowania Zachodu. Uważam, że to jest lepsze, a przy tym mniej kosztowne niż obecne wsparcie Zachodu dla Ukrainy. Cały ten scenariusz wymagałby oczywiście uzgodnienia między Kijowem a wspierającymi go państwami Zachodu.