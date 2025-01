W przypadku Polski, jak wynika z danych SG, przyjęliśmy w ubiegłym roku 1251 „swoich” cudzoziemców, rok wcześniej – 1567 (najwięcej z Niemiec). To Ukraińcy, Rosjanie, Afgańczycy, Białorusini, Hindusi i Syryjczycy. Polska ma problem – Białoruś cztery lata temu wypowiedziała Polsce ( i innym krajom UE) umowę o readmisji. To oznacza, że nie może odesłać cudzoziemców z białoruskimi wizami z powrotem do tego kraju.

Jak podaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „od 16 października 2023 r. policja federalna odnotowała ok. 52 tys. prób nielegalnych przekroczeń granicy i przeprowadziła ok. 30 tys. wydaleń w ramach tymczasowych kontroli na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią. Odmowy wjazdu – jak zaznaczono – obejmują przypadki przedstawienia nieważnych/sfałszowanych dokumentów lub próby wjazdu bez wizy lub ważnego pozwolenia na pobyt”. Niemcy praktycznie bez ograniczeń dotychczas przyjmowały wnioski o ochronę międzynarodową każdego, kto o to poprosił. Nowe prawo ma to zablokować. Czy to zniechęci cudzoziemców?

– To zależy, jak będzie to wyglądało w praktyce. Czy będzie to automatyczne, skuteczne i bezwzględne – tłumaczy dr Jakub Gajda, orientalista, ekspert Instytutu Pułaskiego.

Niewykluczone, że odpowiedzią na zawracanie nielegalnych imigrantów będzie nowe prawo azylowe, jakie chce wprowadzić rząd Donalda Tuska. Projekt w połowie grudnia ub.r. skierowano do Sejmu. Zawieszenie prawa do ochrony może wprowadzić szef MSWiA w sytuacji zagrożenia, np. wzmożonej presji na granicę. 4 lutego ma odbyć się wysłuchanie publiczne ustawy. – PiS zawsze był za twardą polityką migracyjną i będzie popierał rozwiązania do tego zmierzające – podkreśla Maciej Wąsik.