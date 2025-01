Niemcy wychodzą z Schengen? Bundestag przywraca stałe kontrole na granicach

Jest to epokowa zmiana reguł imigracyjnych i ostateczne zerwanie z polityką Angeli Merkel. Wniosek CDU/ CSU zmierzający do szczelnego zamknięcia granic Niemiec dla wszelkiego rodzaju przybyszów, włączając w to osoby poszukujące schronienia w postaci azylu, przyjęto większością 384 do 345. Odbyło się to przy poparciu Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Przeciwko była socjaldemokracja (SPD) oraz ugrupowanie Zielonych.

Oznacza to nie tylko odejście od dotychczasowej polityki imigracyjnej, ale po raz pierwszy w historii RFN ksenofobiczna i prezentująca otwarcie sympatie faszystowskie partia uzyskała bezpośredni wpływ na politykę rządu federalnego.

Niemcy odchodzą od polityki Angeli Merkel

Na podstawie przyjętych w środę propozycji, w piątek przedstawiony zostanie projekt odpowiedniej ustawy. Mało prawdopodobne, aby weszła w życie przed lutowymi wyborami do Bundestagu.