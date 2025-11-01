"Na tak postawione pytanie pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie 33,1 proc. respondentów. W tej grupie zdecydowanymi zwolennikami zmiany jest 10 proc. pytanych.

Dominują jednak przeciwnicy zmiany na stanowisku szefa rządu. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 19,8 proc. ankietowanych, a „raczej nie” – 24,8 proc., czyli łącznie 44,6 proc. Nieco więcej niż co piąty Polak - 22,3 proc. - nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej przeciwni zmianie, ale...

W odpowiedziach wyborców Koalicji Obywatelskiej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) dominuje niechęć do zastąpienia Donalda Tuska Radosławem Sikorskim. Zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 13 proc. ankietowanych z tej grupy, raczej niechętnych zmianie jest 38 proc., a więc łącznie więcej niż połowa – 51 proc.

Są w niej jednak także zwolennicy takiej roszady. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 10 proc.pytanych, a „raczej tak” - prawie co czwarty ankietowany - 23 proc.