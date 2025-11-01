Aktualizacja: 01.11.2025 21:39 Publikacja: 01.11.2025 18:58
Radosław Sikorski i Donald Tusk
Foto: PAP, Radek Pietruszka
"Na tak postawione pytanie pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie 33,1 proc. respondentów. W tej grupie zdecydowanymi zwolennikami zmiany jest 10 proc. pytanych.
Dominują jednak przeciwnicy zmiany na stanowisku szefa rządu. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 19,8 proc. ankietowanych, a „raczej nie” – 24,8 proc., czyli łącznie 44,6 proc. Nieco więcej niż co piąty Polak - 22,3 proc. - nie ma wyrobionej opinii na ten temat.
W odpowiedziach wyborców Koalicji Obywatelskiej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) dominuje niechęć do zastąpienia Donalda Tuska Radosławem Sikorskim. Zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło 13 proc. ankietowanych z tej grupy, raczej niechętnych zmianie jest 38 proc., a więc łącznie więcej niż połowa – 51 proc.
Są w niej jednak także zwolennicy takiej roszady. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 10 proc.pytanych, a „raczej tak” - prawie co czwarty ankietowany - 23 proc.
16 proc. sympatyków rządzącej koalicji nie ma na ten temat zdania.
Wśród wyborców PiS i KO panuje wyjątkowa zgodność w kwestii ewentualnej zmiany na stanowisku premiera. Jej zwolennikami jest łącznie 32 proc. ankietowanych z tej grupy, w tym zdecydowanie – 12 proc.
Największy odsetek badanych sympatyków PiS jest zdecydowanie przeciwnikami zastąpienia Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego – uważa tak 28 proc. respondentów. „Raczej” nie chce zmiany 18 proc.
22 proc. nie ma wyrobionej opinii.
W grupie ankietowanych, która nie opowiada się za żadną partia polityczną, dominuje życzenie zmiany na stanowisku premiera. Zmiany szefa rządu na Radosława Sikorskiego chciałoby 38 proc. respondentów.
Przeciwnego zdania jest 24 proc., po 12 proc. raczej i zdecydowanie.
Kolejna duża grupa wśród tych wyborców, 38 proc., to osoby, które nie mają wyrobionego zdania.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.
Wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski są zbieżne z tymi, które przed niespełna dwoma tygodniami przeprowadziła pracownia SW Research dla rp.pl.
Na pytanie, czy zastąpienie Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego w fotelu premiera zwiększyłoby szanse koalicji rządzącej na utrzymanie władzy, „tak” odpowiedziało 35,9 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 40,9 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 23,1 proc. ankietowanych.
Źródło: rp.pl, Wirtualna Polska
