Załóżmy, że jutro zabraknie Putina. Obecne elity w Rosji wybiorą kolejnego „Iwanowa” i w zasadzie nic się nie zmieni. Taką opcje bierze pan pod uwagę?

Jest duże ryzyko, że Putina zastąpi kolejny Putin. Ważne jest, by w momencie, gdy dojdzie do rozłamu wśród elit, złożyć pewnym siłom rosyjskim odpowiednie propozycje. I trzeba znaleźć takich ludzi, którzy zgodzą się na przeprowadzenie demokratyzacji, republikę parlamentarną i federalizację kraju. Opozycja rosyjska musi już teraz nauczyć się pracować w ramach jednej mocnej koalicji.

A co będzie z Krymem?

Wschodnie ziemie Ukrainy mogą do niej szybko powrócić, bo większość Rosjan nie traktuje tych terenów poważnie. Z Krymem sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. To wymaga znacznie większej pracy z psychologią rosyjskiego społeczeństwa, które ma pewnego bzika na tym punkcie. Tego nie da się rozwiązać w jedną sekundę.

Ilu rosyjskich oligarchów w czasie wojny potępiło Putina i jego zbrodniczy reżim?

Jedynie Oleg Tińkow (rosyjski bankier, zrzekł się obywatelstwa). Przyczyn jest wiele. Rozmawiałem z niejednym rosyjskim biznesmenem i każdy z nich mówi, że jest gotów do wyjazdu stamtąd. Ale państwa zachodnie przez dwa i pół roku nic takim ludziom nie zaproponowały. A pytają o to, jakie będą mieli gwarancje. Niech zostaną określone konkretne warunki. Co ci ludzie mają zrobić? Oddać pół majątku, paść na kolana czy przeczytać na głos jakiś określony tekst? Przecież taka osoba za rządów Putina już nie powróci do Rosji i ryzykuje życie. Ale musi mieć określone gwarancje i szansę na przebaczenie. Rozmawiam o tym z naszymi zachodnimi partnerami, ale bez skutku. Przecież nam wszystkim powinno zależeć na tym, by w Rosji doszło do rozłamu wśród elit.

Myśli pan, że Zachód nie chce tego rozłamu, nie chce obalenia Putina?

Bo tak jest. Część elit w USA uważa, że obalenie reżimu Putina doprowadzi do rozpadu Rosji i że to będzie stanowiło zagrożenie dla Zachodu. Zachód więc nie sprzyja obaleniu Putina. Uważam, że to błąd. Przecież dzisiaj wszystkie te ryzyka, których obawia się Zachód, w tym np. użycie broni atomowej, również są. Nie warto się bać zmiany rządzących w Rosji. Gorzej już nie będzie.

Wywiad przeprowadzono podczas Warsaw Security Forum organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. „Rzeczpospolita” była patronem medialnym tego wydarzenia.