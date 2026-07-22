Krajowa Izba Odwoławcza wykluczyła wykonawcę z przetargu na utrzymanie dróg w Małopolsce. W wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny firma powołała się na interpretacje podatkowe i kody PKWiU, których nigdy nie wydano. Wymyśliła je sztuczna inteligencja. W grze było 15,5 mln zł. Uzasadnienie wyroku (sygn. akt KIO 3335/25), opublikowane w grudniu 2025 r., to pierwszy w Polsce wyraźny sygnał, że narzędzia, których używa już niemal każdy zespół ofertowy, weszły do gry o pieniądze i ryzyko kontraktowe. W branży budowlanej to nie ciekawostka. To zapowiedź nowej linii sporów.