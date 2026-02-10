Reklama
30 min. 25 sek.

„Rzecz w tym”: Kazimierz Wóycicki: „Ukraina się nie podda”

– Nie ma szans na szybki pokój – mówi dr Kazimierz Wóycicki, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. W podcaście „Rzecz w tym” przekonuje, że Ukraina nie zaakceptuje utraty terytoriów, a o wyniku wojny zdecyduje front, a nie deklaracje Donalda Trumpa.

Publikacja: 10.02.2026 17:00

Bogusław Chrabota

Minął rok od obietnic Donalda Trumpa o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie. Dziś – jak zauważa Bogusław Chrabota – widać, że Rosja nie została zmuszona do rozejmu, a Moskwa nie ustąpiła w sprawie swoich warunków. Jak tę sytuację widzi Kijów?

– „Nie ma takich szans” – odpowiada dr Kazimierz Wóycicki, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, pytany o realną perspektywę pokoju. Jego zdaniem Ukraińcy rozumieją, że dyplomacja to gra, w której trzeba „przytakiwać” Trumpowi, ale prawdziwe rozstrzygnięcie zapadnie na froncie. – „Ukraińcy wyraźnie uważają, że front będzie rozstrzygać”.

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1448

Putin nie może się cofnąć

Wóycicki wskazuje, że w ukraińskiej analizie Putin nie ma dziś politycznej przestrzeni do odwrotu. Gdyby zatrzymał wojnę bez ogłoszenia zwycięstwa, naraziłby się na wewnętrzne wstrząsy. – „Nad taką armią jest łatwo utrzymać kontrolę, kiedy ona jest w okopach. Natomiast nie sposób, kiedy ona w okopach nie może być, bo nie ma wojny” – mówi.

Jednocześnie rosyjska gospodarka – jego zdaniem – „zaczyna pękać”: pieniądze idą na zbrojenia, regiony biednieją, infrastruktura się starzeje. To wojna zasobów.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Emmanuel Macron
Dyplomacja
Emmanuel Macron: Rosja jutro wciąż tu będzie. Kreml potwierdza dialog

Trump? Nie rozczarowanie, lecz niechęć

W ukraińskiej przestrzeni publicznej wobec Trumpa dominuje – jak relacjonuje Wóycicki – „niechęć, ironia, sarkazm”. To polityk nieprzewidywalny, „który nie wiadomo, co jutro powie”. Jednocześnie panuje świadomość, że z USA trzeba prowadzić grę.

Nie ma natomiast złudzeń wobec Putina. „Putler”, „raszyzm” – te określenia oddają emocje. Ukraińcy nie wierzą w jego dobrą wolę i są przekonani, że „Putin rozumie tylko język siły”.

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Dyplomacja
Wiceszef MSZ Rosji: Bez tych gwarancji nie będzie pokoju na Ukrainie

Ani śladu kapitulanctwa

Czy społeczeństwo jest zmęczone? Wóycicki przywołuje obraz Kijowa: „W dzielnicach, gdzie nie ma światła, organizują koncerty i tańczą”. – „To jest niezwykle odporne społeczeństwo” – podkreśla. Nie „odporność niewolników”, lecz ludzi walczących o własną wolność.

Są problemy: dezercje, trudności mobilizacyjne, korupcja. Ale – jak mówi – „kapitulanctwa żadnego”. Ukraina funkcjonuje, sklepy są zaopatrzone, gospodarka pracuje dzięki zachodniemu wsparciu.

Czytaj więcej

Piotr Skwieciński, były ambasador RP w Armenii, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie or
Świat
Putin budował system totalny. Czy Rosja mogła pójść inną drogą?

Terytoriów nie oddadzą

Najbardziej jednoznaczna jest odpowiedź na pytanie o ewentualne ustępstwa terytorialne. – „Zdecydowana mniejszość godzi się na jakiekolwiek ustępstwa” – podkreśla Wóycicki. Publiczne deklaracje o pokoju to element taktyki, lecz wewnętrzne przekonanie jest inne: wojnę trzeba wygrać. Cel pozostaje niezmienny – integracja z UE i NATO. To dla Ukraińców nie tylko kwestia bezpieczeństwa czy pieniędzy, ale przynależności cywilizacyjnej. – „Ukraina się nie podda” – to główna myśl płynąca z podcastu.

