Aktualizacja: 10.02.2026 14:38 Publikacja: 10.02.2026 13:36
Foto: Bloomberg
W dziesięciu krajach Unii Europejskiej – Polsce, Czechach, Portugalii, Rumunii, Litwie, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Łotwie i Hiszpanii – połowa lub więcej podstawowych produktów żywnościowych kosztuje tyle samo, co w Rosji lub jest tańsza. Poinformował o tym opozycyjny portal „Ważne historie”, który przeanalizował dane państwowego urzędu statystycznego Rosstat i serwisu Numbeo, a także ceny w największej sieci handlowej Rosji – Piatieroczka (Piąteczka).
Według portalu litr mleka w niemieckim Lidlu jest o połowę tańszy niż w rosyjskiej Piatieroczce (średnia cena za litr mleka w rosyjskiej sieci wynosi 132 ruble – 6,05 zł). Niższe ceny mleka odnotowano również w Czechach, Hiszpanii, Polsce. Najbardziej zauważalna różnica dotyczyła cen warzyw i owoców, np. kilogram pomidorów w Piatieroczce kosztował ponad 500 rubli (23 zł), czyli więcej niż w wielu krajach Unii. Woda butelkowana, banany, ser, ziemniaki, biały ryż, warzywa liściaste, wino, jabłka, pomarańcze i sałatka są również tańsze w UE. Filet z kurczaka kosztuje mniej więcej tyle samo.
Czytaj więcej
W tłusty czwartek kupujemy ogromne ilości pączków. Często jesteśmy gotowi wydać na nie niemałe pi...
Ceny zawsze jednak warto porównywać do siły nabywczej na danym rynku. Wtedy obraz będzie bardziej przejrzysty. Mediana pensji w Rosji w 2025 r. wynosiła 64 500 rubli (około 710 euro), podczas gdy w Niemczech po opodatkowaniu ta sama kwota to 2600 euro, a w Polsce i Czechach około 1300-1400 euro. W rezultacie Rosjanie przeznaczają średnio jedną trzecią swoich miesięcznych wydatków na żywność, podczas gdy w UE ten udział jest znacznie niższy – od 11,6 proc. w Niemczech do 25,1 proc. w Rumunii.
Gwałtowny wzrost cen w Rosji stał się szczególnie zauważalny po obowiązującej od tego roku podwyżce VAT z 20 proc. do 22 proc. Od 22 grudnia 2025 r. do 2 lutego 2026 r. ceny żywności wzrosły średnio o 3,4 proc., czyli dwukrotnie szybciej niż w roku poprzednim.
Według statystyk rządowych w ciągu czterech lat wojny rozpętanej przez Putina ceny żywności wzrosły średnio o 35 proc., a skumulowana inflacja wyniosła około 40 proc. Najbardziej podrożały ryby, banany, margaryna, wołowina, ogórki, pomidory, sery, podczas gdy tylko cztery produkty – marchew, buraki, kapusta i kasza gryczana – odnotowały oficjalny spadek cen.
Odczucia konsumenckie mówią o dużo wyższej inflacji – w zależności od regionu – najwyższa jest odczuwalna w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim. Także niezależni ekonomiści zwracają uwagę, że „kreatywna księgowość” Rosstatu fałszuje rzeczywiste wzrosty cen. Na przykład Rosstat przyjmuje cenę litra pasteryzowanego mleka w koszyku konsumenckim na 98 rubli (4,49 zł), podczas gdy w Piatieroczce kosztuje on około 132 rubli (6,05 zł), a kilogram pomidorów kosztuje ponad 500 rubli, w porównaniu z ceną 257 rubli podawaną przez urząd statystyczny. Zaniżanie cen daje więc oficjalnie dużo niższą inflację, aniżeli jest odczuwalna w portfelach Rosjan robiących codzienne zakupy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Eksport francuskich win i wyrobów spirytusowych spadł trzeci rok z rzędu. W branżę biją amerykańskie cła oraz op...
W tłusty czwartek kupujemy ogromne ilości pączków. Często jesteśmy gotowi wydać na nie niemałe pieniądze. Część...
Koncern PepsiCo pochwalił się dobrymi kwartalnymi zyskami, które przebiły oczekiwania analityków. Gigant przyzna...
Ceny mleka szorują po dnie, o jedną czwartą w ciągu roku potaniały też wyroby mleczarskie. A koszty produkcji i...
Choć o biznesach Janusza Palikota było ostatnio cicho, to prokuratura analizuje przepływy pieniędzy w Manufaktur...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas