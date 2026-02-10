W dziesięciu krajach Unii Europejskiej – Polsce, Czechach, Portugalii, Rumunii, Litwie, Węgrzech, Bułgarii, Chorwacji, Łotwie i Hiszpanii – połowa lub więcej podstawowych produktów żywnościowych kosztuje tyle samo, co w Rosji lub jest tańsza. Poinformował o tym opozycyjny portal „Ważne historie”, który przeanalizował dane państwowego urzędu statystycznego Rosstat i serwisu Numbeo, a także ceny w największej sieci handlowej Rosji – Piatieroczka (Piąteczka).

Rosjanie wydają na jedzenie jedną trzecią pensji

Według portalu litr mleka w niemieckim Lidlu jest o połowę tańszy niż w rosyjskiej Piatieroczce (średnia cena za litr mleka w rosyjskiej sieci wynosi 132 ruble – 6,05 zł). Niższe ceny mleka odnotowano również w Czechach, Hiszpanii, Polsce. Najbardziej zauważalna różnica dotyczyła cen warzyw i owoców, np. kilogram pomidorów w Piatieroczce kosztował ponad 500 rubli (23 zł), czyli więcej niż w wielu krajach Unii. Woda butelkowana, banany, ser, ziemniaki, biały ryż, warzywa liściaste, wino, jabłka, pomarańcze i sałatka są również tańsze w UE. Filet z kurczaka kosztuje mniej więcej tyle samo.

Ceny zawsze jednak warto porównywać do siły nabywczej na danym rynku. Wtedy obraz będzie bardziej przejrzysty. Mediana pensji w Rosji w 2025 r. wynosiła 64 500 rubli (około 710 euro), podczas gdy w Niemczech po opodatkowaniu ta sama kwota to 2600 euro, a w Polsce i Czechach około 1300-1400 euro. W rezultacie Rosjanie przeznaczają średnio jedną trzecią swoich miesięcznych wydatków na żywność, podczas gdy w UE ten udział jest znacznie niższy – od 11,6 proc. w Niemczech do 25,1 proc. w Rumunii.

Ile naprawdę wynosi inflacja w Rosji?

Gwałtowny wzrost cen w Rosji stał się szczególnie zauważalny po obowiązującej od tego roku podwyżce VAT z 20 proc. do 22 proc. Od 22 grudnia 2025 r. do 2 lutego 2026 r. ceny żywności wzrosły średnio o 3,4 proc., czyli dwukrotnie szybciej niż w roku poprzednim.