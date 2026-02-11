Rządowa rosyjska agencja RIA Nowosti poszła jeszcze dalej i opublikowała we wtorek artykuł, w którym stwierdza, że Polska jakoby przygotowuje się do „podziału Ukrainy”. Co więcej, tytuł artykułu sugeruje, że mówi o tym czynny „wojskowy armii USA”. W rzeczywistości Rosjanie powołują się na urodzonego w Ługańsku Stanisława Krapiwnika, który do początku XXI wieku rzeczywiście służył w amerykańskiej armii, ale od wielu lat mieszka w Rosji i należy do grona propagandystów Kremla.

Propaganda Władimira Putina uderza w Polskę. Rosyjski opozycjonista tłumaczy powody

Z czym może być związana nasilająca się ofensywa propagandowa Rosji wymierzona w Polskę? Jest kilka powodów. Polska od dekad należy do ścisłego grona państw w Europie najbardziej popierających suwerenną i niepodległą Ukrainę. Bez wsparcia humanitarnego, militarnego, gospodarczego, a przede wszystkim logistycznego Ukraina nie byłaby w stanie czwarty rok z rzędu prowadzić pełnowymiarowej wojny z Putinem. Co więcej, na Kremlu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Polska pod żadnym warunkiem nie poprze niesprawiedliwego pokoju kosztem kapitulacji Ukraińców, do czego Putin namawia Donalda Trumpa.

– Putin patrzy na Polskę jak na potencjalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska ma największą gospodarkę w regionie i najliczniejszą armię. I widzi w tym poważne zagrożenie dla swojej polityki – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow, który w Polsce reprezentuje opozycyjny rosyjski Zjazd Deputowanych Ludowych. Przypomina o zorganizowanej w październiku w Moskwie przez kremlowskie Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne wystawie „Dziesięć wieków polskiej rusofobii”. Autorzy propagandowej wystawy przy Bulwarze Gogolowskim w Moskwie powtórzyli wiele kłamstw dotyczących historii relacji polsko-rosyjskich, w tym m.in. kłamstwo katyńskie o „niemieckich śladach” w sprawie masowego mordu na Polakach przez NKWD.

– Wystawa ta tylko nasiliła antypolską histerię w Rosji – mówi Ponomariow.

Polska wspiera wolną Białoruś. To irytuje Kreml

Interesujące jest to, że nasilenie antypolskiej histerii w Rosji zbiegło się w czasie z przeprowadzką liderki białoruskich sił demokratycznych Swiatłany Cichanouskiej (o niej też wspomina SWR w swoim komunikacie) do Polski. Najwyraźniej w Moskwie liczyli, że kłopoty biura Cichanouskiej na Litwie położą kres jej działalności, a tym samym zniwelują potencjalne zagrożenie dla „sojuszu Białorusi z Rosją”, które może się pojawić w przyszłości w razie upadku lub odejścia białoruskiego dyktatora (chociażby z przyczyn zdrowotnych) i objęcia władzy w Mińsku przez jego czołowych przeciwników znajdujących się w Polsce.