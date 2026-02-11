Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Strzelanina w liceum w Kanadzie. Nie żyje 10 osób

Dziesięć osób, w tym prawdopodobnie napastnik zginęło po strzelaninie, do której doszło m.in. w budynku liceum w Tumbler Ridge, w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie.

Publikacja: 11.02.2026 05:14

Kanadyjska policja informuje o 10 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 25 rannych strzelaniny w Tumbl

Kanadyjska policja informuje o 10 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 25 rannych strzelaniny w Tumbler Ridge

Foto: Adobe Stock

Artur Bartkiewicz

Kanadyjska policja informuje, że ciała sześciu osób znaleziono w budynku liceum, dwie kolejne w budynku mieszkalnym, który – według policji – miał związek ze strzelaniną w liceum, jedna osoba zmarła w drodze do szpitala. Dziesiątą ofiarą jest prawdopodobnie sprawca strzelaniny, który zmarł w wyniku obrażeń, które prawdopodobnie zadał sobie sam. 

Strzelanina w Tumbler Ridge: Wielu rannych, stan niektórych zagraża ich życiu

Z informacji przekazywanych przez Królewską Kanadyjską Policję Konną (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) wynika, że nic nie wskazuje, by sprawca strzelaniny współdziałał z kimś. 

Sprawcą strzelaniny była prawdopodobnie kobieta – wynika z informacji przekazywanych wcześniej przez policję. W pierwszych komunikatach o strzelaninie podawano, że podejrzana to kobieta, szatynka ubrana w sukienkę. 

Nadinspektor policji Ken Floyd na konferencji prasowej informował o wielu zabitych i rannych wewnątrz szkoły w Tumbler Ridge. Jak dodał, miejsce strzelaniny zostało zabezpieczone przez policję. Policja ustala, jakiej broni użyto w czasie strzelaniny. Policja poinformowała, że 25 osób trafiło do lokalnego centrum medycznego w wyniku doznanych obrażeń. Stan dwojga rannych zagraża ich życiu – wynika z przekazywanych informacji. 

Reklama
Reklama

Policja zidentyfikowała sprawcę strzelaniny, ale nie podaje tożsamości tej osoby. Motywy działania sprawcy są niejasne. Trwa ustalanie, w jaki sposób ofiary strzelaniny były związane ze sprawcą. 

„Jestem zdruzgotany dzisiejszą przerażającą strzelaniną w Tumbler Ridge. Przesyłam modlitwy i najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar tego strasznego aktu przemocy” – napisał w serwisie X premier Kanady Mark Carney. 

„Nasza zdolność do jednoczenia się w kryzysie jest tym, co w naszym kraju jest najlepsze – nasza empatia, nasza jedność, nasze współczucie dla innych” – dodał Carney. 

Z kolei premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał w oświadczeniu o „niewyobrażalnej tragedii”. 

Tumbler Ridge to miasteczko, zamieszkiwane przez ok. 2 400 osób. Znajduje się u podnóża Gór Skalistych, ponad 1000 km na północ od Vancouver, w pobliżu granicy z prowincją Alberta. 

Reklama
Reklama

W liceum, w którym doszło do strzelaniny, uczy się 175 osób.

Czytaj więcej

Szesnaście ofiar strzelaniny w Kanadzie. Aresztowany nie żyje
Przestępczość
Szesnaście ofiar strzelaniny w Kanadzie. Aresztowany nie żyje

Najtragiczniejsza strzelanina w Kanadzie od 2020 roku i masakry w Nowej Szkocji

Wtorkowa strzelanina w Tumbler Ridge była największą tego typu tragedią od 2020 roku, gdy w Nowej Szkocji 51-letni Gabriel Wortman zastrzelił 13 osób i wywołał pożary, w których zginęło kolejnych 9 osób. Mężczyzna zginął z rąk policjantów. Wcześniej do tragedii o takiej skali doszło w 1989 roku, w Montrealu, gdy w strzelaninie zginęło 14 osób i sprawca. 

Po strzelaninie w Nowej Szkocji kanadyjskie władze zaostrzyły przepisy regulujące dostęp do broni, zakazując posiadania wielu modeli broni półautomatycznej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Regiony Ameryka Północna Kanada
Mona Juul, była ambasador Norwegii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdjęcie z 2022 r.
Przestępczość
Sprawa Jeffreya Epsteina wstrząsa także Norwegią. Dwoje dyplomatów objętych dochodzeniem
„Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę”. Zuchwały napad na włoskiej autostradzie
Przestępczość
„Patrz, patrz, patrz, okradają ciężarówkę”. Zuchwały napad na włoskiej autostradzie
Ghislaine Maxwell I Jeffrey Epstein
Przestępczość
Była partnerka Epsteina nie będzie zeznawać. „Będzie mówić szczerze, jeśli Trump ją ułaskawi”
Ryan Routh
Przestępczość
USA: Dożywocie za próbę zabójstwa Donalda Trumpa
Krzysztof Wasilewski dla „Rzeczpospolitej": Polska komisja do sprawy Epsteina to ryzykowny pomysł
Przestępczość
Krzysztof Wasilewski dla „Rzeczpospolitej": Polska komisja do sprawy Epsteina to ryzykowny pomysł
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama