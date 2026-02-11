Kanadyjska policja informuje, że ciała sześciu osób znaleziono w budynku liceum, dwie kolejne w budynku mieszkalnym, który – według policji – miał związek ze strzelaniną w liceum, jedna osoba zmarła w drodze do szpitala. Dziesiątą ofiarą jest prawdopodobnie sprawca strzelaniny, który zmarł w wyniku obrażeń, które prawdopodobnie zadał sobie sam.

Strzelanina w Tumbler Ridge: Wielu rannych, stan niektórych zagraża ich życiu

Z informacji przekazywanych przez Królewską Kanadyjską Policję Konną (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) wynika, że nic nie wskazuje, by sprawca strzelaniny współdziałał z kimś.

Sprawcą strzelaniny była prawdopodobnie kobieta – wynika z informacji przekazywanych wcześniej przez policję. W pierwszych komunikatach o strzelaninie podawano, że podejrzana to kobieta, szatynka ubrana w sukienkę.

Nadinspektor policji Ken Floyd na konferencji prasowej informował o wielu zabitych i rannych wewnątrz szkoły w Tumbler Ridge. Jak dodał, miejsce strzelaniny zostało zabezpieczone przez policję. Policja ustala, jakiej broni użyto w czasie strzelaniny. Policja poinformowała, że 25 osób trafiło do lokalnego centrum medycznego w wyniku doznanych obrażeń. Stan dwojga rannych zagraża ich życiu – wynika z przekazywanych informacji.