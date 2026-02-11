Aktualizacja: 11.02.2026 06:25 Publikacja: 11.02.2026 05:14
Kanadyjska policja informuje o 10 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 25 rannych strzelaniny w Tumbler Ridge
Kanadyjska policja informuje, że ciała sześciu osób znaleziono w budynku liceum, dwie kolejne w budynku mieszkalnym, który – według policji – miał związek ze strzelaniną w liceum, jedna osoba zmarła w drodze do szpitala. Dziesiątą ofiarą jest prawdopodobnie sprawca strzelaniny, który zmarł w wyniku obrażeń, które prawdopodobnie zadał sobie sam.
Z informacji przekazywanych przez Królewską Kanadyjską Policję Konną (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) wynika, że nic nie wskazuje, by sprawca strzelaniny współdziałał z kimś.
Sprawcą strzelaniny była prawdopodobnie kobieta – wynika z informacji przekazywanych wcześniej przez policję. W pierwszych komunikatach o strzelaninie podawano, że podejrzana to kobieta, szatynka ubrana w sukienkę.
Nadinspektor policji Ken Floyd na konferencji prasowej informował o wielu zabitych i rannych wewnątrz szkoły w Tumbler Ridge. Jak dodał, miejsce strzelaniny zostało zabezpieczone przez policję. Policja ustala, jakiej broni użyto w czasie strzelaniny. Policja poinformowała, że 25 osób trafiło do lokalnego centrum medycznego w wyniku doznanych obrażeń. Stan dwojga rannych zagraża ich życiu – wynika z przekazywanych informacji.
Policja zidentyfikowała sprawcę strzelaniny, ale nie podaje tożsamości tej osoby. Motywy działania sprawcy są niejasne. Trwa ustalanie, w jaki sposób ofiary strzelaniny były związane ze sprawcą.
„Jestem zdruzgotany dzisiejszą przerażającą strzelaniną w Tumbler Ridge. Przesyłam modlitwy i najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar tego strasznego aktu przemocy” – napisał w serwisie X premier Kanady Mark Carney.
„Nasza zdolność do jednoczenia się w kryzysie jest tym, co w naszym kraju jest najlepsze – nasza empatia, nasza jedność, nasze współczucie dla innych” – dodał Carney.
Z kolei premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby napisał w oświadczeniu o „niewyobrażalnej tragedii”.
Tumbler Ridge to miasteczko, zamieszkiwane przez ok. 2 400 osób. Znajduje się u podnóża Gór Skalistych, ponad 1000 km na północ od Vancouver, w pobliżu granicy z prowincją Alberta.
W liceum, w którym doszło do strzelaniny, uczy się 175 osób.
Wtorkowa strzelanina w Tumbler Ridge była największą tego typu tragedią od 2020 roku, gdy w Nowej Szkocji 51-letni Gabriel Wortman zastrzelił 13 osób i wywołał pożary, w których zginęło kolejnych 9 osób. Mężczyzna zginął z rąk policjantów. Wcześniej do tragedii o takiej skali doszło w 1989 roku, w Montrealu, gdy w strzelaninie zginęło 14 osób i sprawca.
Po strzelaninie w Nowej Szkocji kanadyjskie władze zaostrzyły przepisy regulujące dostęp do broni, zakazując posiadania wielu modeli broni półautomatycznej.
