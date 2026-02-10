Rzeczpospolita
Prawo
UOKiK wziął się za Facebooka i Instagrama. Koncernowi Meta grozi gigantyczna kara

Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce Meta Platforms Ireland Ltd., która zarządza Facebookiem i Instagramem na terenie Unii Europejskiej. Konsumenci skarżą się na ograniczone możliwości komunikacji z obiema platformami.

Publikacja: 10.02.2026 12:14

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

„W mojej ocenie Meta niezgodnie z prawem nie udostępnia konsumentom danych dotyczących numer telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi konsument może szybko i efektywnie skontaktować się z przedsiębiorcą […] Przeszukałem stronę www.facebook.com, jej podstrony, regulaminy itp. wzdłuż i wszerz i niestety nie znalazłem takich danych […] niestety od kilkudziesięciu godzin nie mam żadnych informacji zwrotnych w temacie mojego konta od Meta, a osoby, które dostały się na moje konto przeczesują moje prywatne wiadomości i zdjęcia na Messengerze, żeby wypaść na bardziej wiarygodnych w rozmowie z moimi znajomymi […] w żaden sensowny sposób nie mogę się skontaktować z Metą w celu zabezpieczenia siebie i moich bliskich. Nie jestem w stanie poinformować platformy o tym, że za ich pośrednictwem dochodzi do przestępstw" - to jedna ze skarg na Facebooka, zacytowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd przypomina, że zakładając konto i korzystając z usług platformy, użytkownik zawiera z jej właścicielem umowę. Oczekuje, że w razie problemu, np. przejęcia konta, sporu o płatność czy utraty dostępu do usługi, będzie mógł szybko i bezpośrednio skontaktować się z platformą. Tymczasem w serwisach społecznościowych jedyną w praktyce możliwością nawiązania kontaktu są formularze elektroniczne, co utrudnia skuteczną komunikację. 

Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu to podstawa

Przepisy są jasne: przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę na odległość, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się taką umową, ma prawny obowiązek poinformować go w sposób jasny i zrozumiały o skutecznych kanałach kontaktu, w tym o adresie e-mail i numerze telefonu. Wynika to z art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.

– Jeśli przedsiębiorca zarabia na użytkownikach platformy – czy to przez wyświetlane reklamy, czy przez płatną wersję bez reklam – to ma obowiązek zapewnienia im realnej możliwości kontaktu. Konsument ma prawo szybko wyjaśnić problem, złożyć reklamację, zgłosić naruszenie albo pilną sprawę związaną z bezpieczeństwem konta – a nie odbijać się od linków czy kolejnych formularzy. Informacja o tym, jak szybko i skutecznie skontaktować się z firmą, powinna być podana prosto i czytelnie najpóźniej przy zawieraniu umowy. Mamy poważne wątpliwości, czy tak jest w przypadku spółki Meta – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Instagram i Facebook mają kłopoty z komunikacją

Regulaminy Facebooka i Instagrama – stanowiące treść umów z konsumentami – nie podają adresu e-mail ani numeru telefonu przeznaczonych do kontaktu z przedsiębiorcą. Zamiast tego użytkownicy są kierowani do centrum pomocy i formularzy zgłoszeniowych. Problem w tym, że formularze obejmują wyłącznie część możliwych sytuacji lub nie pozwalają na realny dialog, gwarantując skuteczną interwencję dostawcy. Konsument często nie otrzymuje kopii wysłanego zgłoszenia na e-mail, co utrudnia późniejsze wykazanie, czego dotyczyła skarga i kiedy została złożona – a to może mieć znaczenie przy egzekwowaniu praw przez konsumentów.

Zdarza się też, że informacja zwrotna nie nadchodzi albo jest niewystarczająca, a przy przesyłaniu materiałów mogą występować ograniczenia dotyczące liczby, wielkości lub formatu załączników. Nawet jeśli w wybranych sprawach dostępne są specjalne formularze, np. dotyczące przejęcia konta, nie rozwiązuje to problemu braku jasno wskazanych, szybkich kanałów kontaktu z przedsiębiorcą.

- Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce Meta grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu – informuje UOKiK. I zaznacza, że przygląda się całemu sektorowi e-commerce pod kątem udostępnianych konsumentom kanałów komunikacji.  Dotyczy to zwłaszcza podmiotów świadczących globalne usługi dla polskich konsumentów.


Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Firmy Facebook Konsumenci Meta Instagram
