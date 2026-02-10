Aktualizacja: 10.02.2026 16:30 Publikacja: 10.02.2026 14:46
Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek najnowsze dane dotyczące rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Z jednej strony nie napawają one optymizmem – liczba upadłości firm ponownie wzrosła. W ostatnim kwartale 2025 roku było ich 102 wobec 95 w tym samym okresie w 2024 roku.
Jak podał GUS, najpokaźniejszy wzrost liczby upadłości zanotowano w budownictwie (o 7 jednostek) i usługach (o 7). W sektorze informacji i komunikacji upadłość ogłosiło o 4 podmioty gospodarcze więcej, a zakwaterowania i gastronomii – o 2.
Dobrą wiadomością jest to, że w pozostałych branżach nastąpił spadek upadłości: w przypadku transportu i gospodarki magazynowej o 7 jednostek, przemysłu o 3 jednostki oraz handlu i napraw pojazdów samochodowych – o 3 jednostki.
Ze względu na wyróżnione formy prawne, największy wzrost upadłości zaobserwowano dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak poinformował urząd, w czwartym kwartale nastąpił tu wzrost o 4 jednostki wobec wzrostu o 7 jednostek w analogicznym okresie rok wcześniej.
Od października do grudnia 2025 roku wzrosła jednocześnie liczba rejestracji nowych firm. Ich liczba zwiększyła się o 2 proc. w skali rocznej do 83 673. Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności: usług (25 proc.), budownictwa (17,1 proc.) oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych (12,8 proc.).
Według danych GUS, największy wzrost rejestracji w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku zanotowano w usługach (o 10,6 proc.) i przemyśle (o 10 proc.). Spadek nastąpił jedynie w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 18,8 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,5 proc.).
