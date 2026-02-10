Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek najnowsze dane dotyczące rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Z jednej strony nie napawają one optymizmem – liczba upadłości firm ponownie wzrosła. W ostatnim kwartale 2025 roku było ich 102 wobec 95 w tym samym okresie w 2024 roku.

Reklama Reklama

W tych branżach był największy wzrost upadłości przedsiębiorstw

Jak podał GUS, najpokaźniejszy wzrost liczby upadłości zanotowano w budownictwie (o 7 jednostek) i usługach (o 7). W sektorze informacji i komunikacji upadłość ogłosiło o 4 podmioty gospodarcze więcej, a zakwaterowania i gastronomii – o 2.

Dobrą wiadomością jest to, że w pozostałych branżach nastąpił spadek upadłości: w przypadku transportu i gospodarki magazynowej o 7 jednostek, przemysłu o 3 jednostki oraz handlu i napraw pojazdów samochodowych – o 3 jednostki.

Ze względu na wyróżnione formy prawne, największy wzrost upadłości zaobserwowano dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak poinformował urząd, w czwartym kwartale nastąpił tu wzrost o 4 jednostki wobec wzrostu o 7 jednostek w analogicznym okresie rok wcześniej.