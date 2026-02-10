Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Wzrosła liczba upadłości polskich firm. Najgorzej jest w budownictwie i usługach

W czwartym kwartale ubiegłego roku 102 firmy w Polsce ogłosiły upadłość – o 7 więcej niż w tym analogicznym okresie rok wcześniej. Najgorzej wypadły sektory budowlany, usług oraz informacji i komunikacji. W tym samym czasie liczba rejestracji przedsiębiorstw wzrosła o 2 proc. – podał GUS.

Publikacja: 10.02.2026 14:46

Wzrosła liczba upadłości polskich firm. Najgorzej jest w budownictwie i usługach

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek najnowsze dane dotyczące rejestracji i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Z jednej strony nie napawają one optymizmem – liczba upadłości firm ponownie wzrosła. W ostatnim kwartale 2025 roku było ich 102 wobec 95 w tym samym okresie w 2024 roku.

W tych branżach był największy wzrost upadłości przedsiębiorstw

Jak podał GUS, najpokaźniejszy wzrost liczby upadłości zanotowano w budownictwie (o 7 jednostek) i usługach (o 7). W sektorze informacji i komunikacji upadłość ogłosiło o 4 podmioty gospodarcze więcej, a zakwaterowania i gastronomii – o 2.

Dobrą wiadomością jest to, że w pozostałych branżach nastąpił spadek upadłości: w przypadku transportu i gospodarki magazynowej o 7 jednostek, przemysłu o 3 jednostki oraz handlu i napraw pojazdów samochodowych – o 3 jednostki.

Ze względu na wyróżnione formy prawne, największy wzrost upadłości zaobserwowano dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak poinformował urząd, w czwartym kwartale nastąpił tu wzrost o 4 jednostki wobec wzrostu o 7 jednostek w analogicznym okresie rok wcześniej.

Reklama
Reklama

Dane GUS. Wzrosła liczba rejestracji przedsiębiorstw

Od października do grudnia 2025 roku wzrosła jednocześnie liczba rejestracji nowych firm. Ich liczba zwiększyła się o 2 proc. w skali rocznej do 83 673. Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności: usług (25 proc.), budownictwa (17,1 proc.) oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych (12,8 proc.).

Według danych GUS, największy wzrost rejestracji w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku zanotowano w usługach (o 10,6 proc.) i przemyśle (o 10 proc.). Spadek nastąpił jedynie w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 18,8 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,5 proc.).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Upadłość Bankructwo Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Korupcja w Rosji kwitnie
Biznes
Korupcja na świecie trzyma się mocno. Najszybciej rośnie w Rosji
Z Filipin przez Japonię do Polski. Droga Mylene i Christilyn
Materiał Promocyjny
Z Filipin przez Japonię do Polski. Droga Mylene i Christilyn
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
InPost na globalnej ścieżce, rekordowe płace i kryzys rządu Wielkiej Brytanii
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun
Biznes
Minister Balczun dla „Rz”: Nie interesują mnie poglądy polityczne ani legitymacje
Rafał Brzoska
Biznes
FedEx z Rafałem Brzoską rzucą wyzwanie Amazonowi? Wielka transakcja
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama