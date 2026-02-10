Reklama
Korupcja na świecie trzyma się mocno. Najszybciej rośnie w Rosji

Najmniej korupcji w swoim kraju doświadczają Duńczycy. Najgorzej jest w Sudanie Południowym, Somalii i Wenezueli. Polacy odczuwają tyle samo korupcji co Włosi. Rosja po rozpętaniu wojny najmocniej stoczyła się w rankingu, a coraz lepiej jest na Ukrainie.

Publikacja: 10.02.2026 14:50

Korupcja w Rosji kwitnie

Foto: bloomberg.com

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kraje charakteryzują się najniższym poziomem korupcji według Transparency International?
  • Jak wojna wpłynęła na percepcję korupcji w Rosji i Ukrainie?
  • Jakie aspekty korupcji są uznawane za kluczowe według Transparency International?
  • Jakie zmiany w ocenie korupcji zaszły w USA w ciągu ostatnich dziesięciu lat?
  • Dlaczego sytuacja korupcyjna w Rosji uległa pogorszeniu według ekspertów Transparency International?

Transparency International (TI) opublikowała coroczny ranking odczuwania korupcji w 182 krajach. Indeks Odczuwania Korupcji (CPI – Corruption Perceptions Index 2025) nie jest bezpośrednim miernikiem całej korupcji występującej w poszczególnych krajach, lecz oceną tego, jak skorumpowany jest sektor publiczny w różnych krajach. Indeks został opracowany w oparciu o dane Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego oraz dziesięciu firm konsultingowych i think tanków.

Czytaj więcej

Julia Tymoszenko
Przestępczość
Korupcja w czasie wojny. „Pomarańczowa księżniczka" Julia Tymoszenko na celowniku służb

Co jest korupcją według TI?

Transparency International wylicza, co jest oceniane w indeksie CPI:

  • Łapówkarstwo
  • Przekierowanie funduszy publicznych
  • Wykorzystywanie przez urzędników publicznego urzędu dla prywatnych korzyści bez ponoszenia konsekwencji
  • Możliwość ograniczania przez rząd korupcji w sektorze publicznym
  • Nadmierna biurokracja w sektorze publicznym, która może zwiększać ryzyko korupcji
  • Nepotyzm w nominacjach w służbie cywilnej
  • Przepisy zobowiązujące urzędników publicznych do ujawniania swoich finansów i konfliktu interesów
  • Ochrona prawna osób zgłaszających przypadki łapówkarstwa i korupcji (przepisy o sygnalistach)
  • Zawłaszczanie państwa przez wąskie grupy interesów
  • Dostęp do informacji na temat spraw publicznych/działalności rządu.
Jak się ma korupcja w Polsce?

Najwyżej w rankingu z 2025 r. znalazły się Dania (89 punktów) przed Finlandią (88) i Singapurem (84), całkowicie przeżarty korupcją jest Sudan Południowy (9 punktów), Somalia (9) i Wenezuela (10). Średnia światowa wynosi 42 punkty – najniższa od ponad dekady – podkreśla Transparency International.

Czytaj więcej

Wzrosła liczba upadłości polskich firm. Najgorzej jest w budownictwie i usługach
Biznes
Wzrosła liczba upadłości polskich firm. Najgorzej jest w budownictwie i usługach

Ponad dwie trzecie krajów uzyskało wynik poniżej 50 punktów. Natomiast liczba krajów z wynikiem powyżej 80 punktów, czyli tam, gdzie ludzie bardzo sporadycznie stykają się w urzędach z korupcją, spadła z 12 do 5 w ciągu ostatnich dziesięciu lat. USA pod rządami Donalda Trumpa obsunęły się o jedną pozycję, na 29. miejsce (64 pkt.). To najgorszy wynik w historii. Dekadę temu USA miały 76 pkt. i miejsce tuż za pierwszą dziesiątką.

Odczucia korupcyjne Polaków lokują Polskę na 52. miejscu, razem z Włochami. Oba kraje mają po 53 punkty. Polska nie zmieniła pozycji w porównaniu z 2024 r. Jest to najwyższe miejsce Polski w historii rankingu. Dekadę temu odczuwanie korupcji przez Polaków dawało krajowi 63. miejsce. Od tego czasu było już tylko lepiej.

Krajem w którym, korupcja poczyniła największe „postępy” okazała się Rosja. Obywatele odczuwają ją w każdym urzędzie i na każdym poziomie kontaktu z władzą. Dało to Rosji 157. pozycję (22 punkty) na 182 ocenione kraje. Jest to jednak najgorszy wynik kraju od początku publikacji rankingu TI. Korupcja w Rosji jest odczuwana tak samo jak w Czadzie, Hondurasie i Zimbabwe, które zajęły tę samą pozycję.

Korupcja w Rosji kwitnie

Według Transparency International, wynik Rosji w zakresie percepcji korupcji jest gorszy niż Iranu (153. miejsce), Iraku (136. miejsce), Uzbekistanu (124. miejsce), Angoli (120. miejsce) i Kuby (84. miejsce). Spośród krajów byłego Związku Radzieckiego jedynie Tadżykistan (166. miejsce) i Turkmenistan (167. miejsce) uzyskały niższe wyniki. Rosja osiągnęła swój najlepszy wynik w rankingu Transparency w 2020 r., uzyskując 30 punktów i zajmując 129. miejsce. Od tego czasu kraj spadł o 28 pozycji.

Korupcja pozostaje ogromnym problemem w Rosji, ze względu na wszechobecną tajemnicę rządową, presję reżimu na niezależne instytucje i brak skutecznego nadzoru, zauważa Alena Wandyszewa, dyrektorka Transparency International w Rosji. Według niej ma to bezpośredni wpływ na jakość opieki zdrowotnej, funkcjonowanie sądów, środowisko i ochronę praw obywateli. Także wywołana wojna przydaje obywatelom sytuacji, w których zderzają się z korupcją choćby w komisjach wojskowych.

Przeciwny trend obserwowany jest na Ukrainie. Kraj zyskał w ciągu roku jedno miejsce i zajmuje 104. pozycję (36 pkt.). To najwyższa pozycja w historii, a wpływ na to mają m.in. wymuszone przez Zachód zmiany w prawie, wzrost świadomości antykorupcyjnej wśród ukraińskiego społeczeństwa. W czasie, kiedy żołnierze oddają życie i zdrowie w okopach, skorumpowani urzędnicy spotykają się na Ukrainie z coraz większym potępieniem publicznym.

