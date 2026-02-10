Jak się ma korupcja w Polsce?

Najwyżej w rankingu z 2025 r. znalazły się Dania (89 punktów) przed Finlandią (88) i Singapurem (84), całkowicie przeżarty korupcją jest Sudan Południowy (9 punktów), Somalia (9) i Wenezuela (10). Średnia światowa wynosi 42 punkty – najniższa od ponad dekady – podkreśla Transparency International.

Ponad dwie trzecie krajów uzyskało wynik poniżej 50 punktów. Natomiast liczba krajów z wynikiem powyżej 80 punktów, czyli tam, gdzie ludzie bardzo sporadycznie stykają się w urzędach z korupcją, spadła z 12 do 5 w ciągu ostatnich dziesięciu lat. USA pod rządami Donalda Trumpa obsunęły się o jedną pozycję, na 29. miejsce (64 pkt.). To najgorszy wynik w historii. Dekadę temu USA miały 76 pkt. i miejsce tuż za pierwszą dziesiątką.

Odczucia korupcyjne Polaków lokują Polskę na 52. miejscu, razem z Włochami. Oba kraje mają po 53 punkty. Polska nie zmieniła pozycji w porównaniu z 2024 r. Jest to najwyższe miejsce Polski w historii rankingu. Dekadę temu odczuwanie korupcji przez Polaków dawało krajowi 63. miejsce. Od tego czasu było już tylko lepiej.

Krajem w którym, korupcja poczyniła największe „postępy” okazała się Rosja. Obywatele odczuwają ją w każdym urzędzie i na każdym poziomie kontaktu z władzą. Dało to Rosji 157. pozycję (22 punkty) na 182 ocenione kraje. Jest to jednak najgorszy wynik kraju od początku publikacji rankingu TI. Korupcja w Rosji jest odczuwana tak samo jak w Czadzie, Hondurasie i Zimbabwe, które zajęły tę samą pozycję.

Korupcja w Rosji kwitnie

Według Transparency International, wynik Rosji w zakresie percepcji korupcji jest gorszy niż Iranu (153. miejsce), Iraku (136. miejsce), Uzbekistanu (124. miejsce), Angoli (120. miejsce) i Kuby (84. miejsce). Spośród krajów byłego Związku Radzieckiego jedynie Tadżykistan (166. miejsce) i Turkmenistan (167. miejsce) uzyskały niższe wyniki. Rosja osiągnęła swój najlepszy wynik w rankingu Transparency w 2020 r., uzyskując 30 punktów i zajmując 129. miejsce. Od tego czasu kraj spadł o 28 pozycji.