Polisy komunikacyjne biją rekordy. Ceny OC i AC w górę

Wzrost liczby szkód, a także coraz wyższe koszty ich likwidacji przełożyły się na znacznie wyższą wartość wypłaconych odszkodowań. Z ubezpieczeń OC z tytułu likwidacji szkód w mieniu ubezpieczyciele wypłacili w 2024 r. 9,34 mld zł (w 2023 r. ponad 8 mld zł), a z tytułu szkód osobowych – ok. 1,63 mld zł (rok wcześniej 1,39 mld zł). Łącznie więc wypłaty z polis OC sięgnęły w zeszłym roku niemal 11 mld zł. To kwota o ponad 16 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Wartość odszkodowań z AC sięgnęła ponad 8,27 mld zł wobec 6,91 mld zł w 2023 r. Oznacza to wzrost rok do roku o ponad 19,6 proc.

Z danych przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG wynika ponadto, że do zdarzeń drogowych skutkujących wypłatą odszkodowań z OC dochodziło najczęściej w październiku, maju i styczniu. Najniebezpieczniejszym dniem w tygodniu był zdecydowanie piątek. Z kolei miesiące, w których doszło do największej liczby szkód z AC, to lipiec, maj i czerwiec. Najwięcej szkód zgłaszano w przypadku tego ubezpieczenia w poniedziałki.

Kary za brak OC będą wyższe

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest, jak już wspominaliśmy, ubezpieczeniem obowiązkowym. Zdarzają się jednak przypadki, wcale nierzadkie, gdy mimo to właściciele pojazdów ich nie kupują. Naraża ich to na bardzo duże ryzyko. Kary za brak polisy OC są bardzo dotkliwe i rosną z roku na rok w ślad za płacą minimalną. W przypadku samochodu osobowego od początku 2025 r. przy braku ważnego ubezpieczenia przez więcej niż 14 dni to 9330 zł (w drugiej połowie zeszłego roku było 8600 zł). Jeśli brak OC jest krótszy, kara jest mniejsza – od 1 do 3 dni 1870 zł, od 4 do 14 dni 4670 zł. W przypadku samochodów ciężarowych kara za jazdę bez ważnego OC przez więcej niż 14 dni to 14 000 zł (wzrost z 12 900 zł).

Ale kara za brak OC to nie wszystko. Znacznie dotkliwsze finansowo może być spowodowanie wypadku pojazdem bez takiego ubezpieczenia. Poszkodowanym w takiej sytuacji pomoże Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaci im należne odszkodowania i świadczenia. Następnie jednak UFG wystąpi do nieubezpieczonego sprawcy (oraz właściciela pojazdu, jeśli są to dwie różne osoby) z tzw. regresem, czyli roszczeniem o zwrot wypłaconej kwoty. Koszty mogą być liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. Nierzadkie są też szkody liczone w milionach złotych.

Warto wiedzieć, że każdy może – bezpłatnie i bez konieczności logowania się – sprawdzać w portalu UFG.pl ważność ubezpieczenia OC posiadacza dowolnego pojazdu. Może to być przydatne na przykład, gdy sprawca kolizji nie chce podać informacji o swoim ubezpieczeniu. Do sprawdzenia wystarczy numer rejestracyjny pojazdu. Możliwość sprawdzenia ważności OC jest bardzo popularną usługą. W 2024 r. OC sprawdzano w ten sposób ponad 25,5 mln razy. To o ponad 6 mln razy więcej niż rok wcześniej. W bazie UFG można też sprawdzić swoją historię szkodową. Tu już wymagane jest założenie bezpłatnego konta.