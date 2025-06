Bagaż, samochód… a życie?

Wyjeżdżając na wakacje, sprawdzamy różne polisy: domu, by chroniła go na wypadek kradzieży podczas naszej nieobecności; samochodu, by mieć pewność, że uzyskamy pomoc na trasie; w końcu turystyczną, by zabezpieczyć bagaż i ewentualne koszty leczenia za granicą. A co z najważniejszą wartością? Jak chronimy nasze życie?