Tymczasem bezpieczeństwo finansowe musi być zawsze „pod ręką”, bez ograniczeń terytorialnych. Właśnie dlatego nowoczesne ubezpieczenia nie mają ograniczeń kraju zamieszkania ani wyjazdów. Chronią życie w każdym miejscu na świecie i w każdych okolicznościach – bo zagrożenia nie pytają o paszport. Ubezpieczenia turystyczne zapewnią nam leczenie na czas wyjazdu, assistance medyczny czy pomoc w uzyskaniu porady medycznej, ale często poważne choroby nie kończą się wraz z powrotem do kraju. Ich leczenie, rehabilitacja trwają jeszcze długo. I ważne, by mieć na to pieniądze.

A te zapewnia polisa na życie z ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków czy poważnych zachorowań.

