Rozmowę (trwającą nieco ponad 20 minut) z Duginem Carlson opublikował na swojej stronie we wtorek. Została przeprowadzona w Moskwie, ale dziennikarz nie zdradza, kiedy dokładnie do niej doszło. Nie wykluczono, że z „ideologiem Kremla“ rozmawiał przy okazji wywiadu z Władimirem Putinem, który ukazał się w lutym. Wówczas gospodarz Kremla przez ponad dwie godziny tłumaczył amerykańskiemu dziennikarzowi przyczyny swojej agresji wobec Ukrainy sięgając nawet do historii Rusi Kijowskiej.

Dugin o „totalitarnym liberalizmie” Zachodu

Tucker Carlson zapytał Dugina dlaczego angielskojęzyczne państwa takie jak USA, Wielka Brytania, Australia i Kanada stanęły na „drodze do samozniszczenia”. Zdaniem rosyjskiego prokremlowskiego filozofa przyczyną było „niewłaściwe rozumienie natury człowieka”. - Indywidualizm był i pozostaje kluczową koncepcją, którą ustawiono w centrum ideologii liberalnej – mówił. Na Zachodzie, jak twierdzi Dugin, panuje już „liberalizm totalitarny”. - Władza nie należy do większości, tylko do mniejszości. Możecie być wyłącznie lewicowym liberałem, już nie wystarczy być prawicowym liberałem. Możecie powiedzieć: chciałbym praktykować stary liberalizm. Otrzymacie odpowiedź: To nie jest stary liberalizm, to faszyzm – twierdzi Dugin i przekonuje swojego rozmówcę, że na Zachodzie człowiek już „nie ma wyboru”.

- Ostatnim krokiem, który jeszcze nie do końca został zrobiony, będzie wyzwolenie człowieka od jego tożsamości […] Możecie wybrać swoją indywidualną tożsamość – być człowiekiem albo nie być człowiekiem. To ma nazwę – transhumanizm, posthumanizm, sztuczna inteligencja – twierdzi „ideolog Kremla”. Uważa, że pociąg ludzkości właśnie „dociera do ostatniej stacji”.

„Putin odradza wartości tradycyjne”

Dugin został zapytany przez Carlsona m.in. o to dlaczego Rosja „została głównym wrogiem Zachodu”. Dodał też, że Stany Zjednoczone uwielbiały pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, bo „był pijany”. W odpowiedzi Dugin stwierdził, że Putin od samego początku swoich rządów zaczął „wyprowadzać Rosję spod wpływów globalnych”. Przekonywał, że przywódca Rosji „skutecznie wskrzesza tradycyjne wartości, suwerenność państwa, chrześcijaństwo i rodzinę tradycyjną”.