Nadchodzi nagła zmiana pogody. Tylko kilka stopni na plusie i deszcz

Pogoda w weekend również nie zapowiada się najlepiej. W wielu regionach Polski utrzymają się opady deszczu i temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek. Pogodnie i przeważnie bez deszczu

W czwartek w przeważającej części kraju utrzyma się słoneczna pogoda. Na pogodny dzień mogą liczyć szczególnie mieszkańcy zachodniej części Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane. Słabe, przelotne opady deszczu prognozowane są lokalnie na wschodzie i w centrum kraju.

Minimalna temperatura wyniesie od 10 stopni na północy Polski, w centrum około 12 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie – tam do 14 stopni Celsjusza. W nocy na południu i w centrum kraju pojawią się przymrozki do -2 stopni.

Od piątku zmiana pogody. Będzie chłodno i deszczowo

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, od piątku czeka nas zmiana pogody. Niemal w całym kraju zrobi się pochmurnie i pojawią się opady deszczu. Na przejaśnienia można liczyć tylko nad morzem i na południowym wschodzie kraju. W rejonach podgórskich i na północnym wschodzie miejscami mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach także śniegu.