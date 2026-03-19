Nadchodzi nagła zmiana pogody. Tylko kilka stopni na plusie i deszcz

Przed nami chłodne i deszczowe dni. W weekend Polska podzieli się pogodowo na dwie części
Pogoda w weekend również nie zapowiada się najlepiej. W wielu regionach Polski utrzymają się opady deszczu i temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza.
W czwartek w przeważającej części kraju utrzyma się słoneczna pogoda. Na pogodny dzień mogą liczyć szczególnie mieszkańcy zachodniej części Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane. Słabe, przelotne opady deszczu prognozowane są lokalnie na wschodzie i w centrum kraju.
Minimalna temperatura wyniesie od 10 stopni na północy Polski, w centrum około 12 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie – tam do 14 stopni Celsjusza. W nocy na południu i w centrum kraju pojawią się przymrozki do -2 stopni.
Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, od piątku czeka nas zmiana pogody. Niemal w całym kraju zrobi się pochmurnie i pojawią się opady deszczu. Na przejaśnienia można liczyć tylko nad morzem i na południowym wschodzie kraju. W rejonach podgórskich i na północnym wschodzie miejscami mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach także śniegu.
Termometry pokażą maksymalnie od stopni nad morzem i na Podlasiu, w centrum około 8 stopni, a na południu kraju do 12 stopni. W nocy mróz do -3 stopni prognozowany jest w północnych regionach Polski.
W weekend w części kraju pogoda nieco się poprawi. Polska podzieli się pogodowo na dwie części. Na rozpogodzenia mogą liczyć głównie mieszkańcy północnej połowy kraju. Natomiast na południu zachmurzenie będzie duże, prognozowane są również opady deszczu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, natomiast wysoko w górach – śniegu. Najzimniej będzie w rejonie Helu – tam tylko około 4 stopni. W pozostałych częściach kraju słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Podlasiu do 11 na zachodzie.
W niedzielę sytuacja będzie wyglądać podobnie. Synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z rozpogodzeniami głównie na północy kraju. Na południu i wschodzie miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 7 stopni na wybrzeżu do 12 stopni na zachodzie, w pozostałych częściach kraju około 10 stopni Celsjusza.
