Początek wiosny pod znakiem deszczu i niskich temperatur. Kiedy pogoda się poprawi?

Według najnowszych prognoz IMGW, w najbliższych dniach temperatury w kraju będą niższe od tych, do których przyzwyczaił nas początek marca, ale nie zabraknie też rozpogodzeń. Wiosna w wielu częściach Polski przywita nas deszczem.

Wtorek pod znakiem deszczu i śniegu. Będzie chłodno

Od początku tygodnia nad naszym krajem utrzymuje się powietrze pochodzenia polarnego. Polska znajduje się pod wpływem niżu. Oznacza to niskie temperatury i pochmurną pogodę.

We wtorek rozpogodzenia zapowiadane są głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu wystąpią na północy, na południu i w centrum, a w obszarach podgórskich i w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach może wynieść około 15 cm, a w rejonach podgórskich Karpat i w Sudetach około 5-7 cm. Termometry pokażą od 3 stopni w górach i 8 na południu do 12 na wschodzie Polski. W nocy temperatura spadnie nawet do -2 stopni na północy i w centrum kraju.

Środa i czwartek z lepszą pogodą. Zza chmur wyjdzie słońce

W środę w całym kraju się rozpogodzi. Powróci wyżowa pogoda i zrobi się nieco cieplej. Najładniejsza pogoda będzie na północnym zachodzie kraju – tam słonecznie i niemal bezchmurnie. W pozostałych regionach zachmurzenie także będzie nieduże i nie będzie padać. Temperatura wyniesie od 10 stopni na Warmii i Mazurach i Pomorzu do 14 stopni na południu Polski. W nocy termometry pokażą do -3 stopni w górach.

W czwartek podobna pogoda utrzyma się głównie w zachodniej części kraju. Na wschodzie i na południu pojawią się gęste chmury. Temperatura wyniesie od 8 stopni w górach i 11 na wschodzie kraju do 14 na zachodzie. Noc z lekkimi przymrozkami w większości kraju.