Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Początek wiosny pod znakiem deszczu i niskich temperatur. Kiedy pogoda się poprawi?

Wtorek w wielu częściach kraju przywitał nas deszczem i niskimi temperaturami. W nadchodzących dniach pogoda będzie zmienna. Miejscami może nawet pojawić się śnieg. Początek wiosny nie zapowiada się pogodnie.

Publikacja: 17.03.2026 08:36

W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Kiedy wróci wiosenna aura?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Według najnowszych prognoz IMGW, w najbliższych dniach temperatury w kraju będą niższe od tych, do których przyzwyczaił nas początek marca, ale nie zabraknie też rozpogodzeń. Wiosna w wielu częściach Polski przywita nas deszczem. 

Wtorek pod znakiem deszczu i śniegu. Będzie chłodno

Od początku tygodnia nad naszym krajem utrzymuje się powietrze pochodzenia polarnego. Polska znajduje się pod wpływem niżu. Oznacza to niskie temperatury i pochmurną pogodę.

We wtorek rozpogodzenia zapowiadane są głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu wystąpią na północy, na południu i w centrum, a w obszarach podgórskich i w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach może wynieść około 15 cm, a w rejonach podgórskich Karpat i w Sudetach około 5-7 cm. Termometry pokażą od 3 stopni w górach i 8 na południu do 12 na wschodzie Polski. W nocy temperatura spadnie nawet do -2 stopni na północy i w centrum kraju.

Środa i czwartek z lepszą pogodą. Zza chmur wyjdzie słońce

W środę w całym kraju się rozpogodzi. Powróci wyżowa pogoda i zrobi się nieco cieplej. Najładniejsza pogoda będzie na północnym zachodzie kraju – tam słonecznie i niemal bezchmurnie. W pozostałych regionach zachmurzenie także będzie nieduże i nie będzie padać. Temperatura wyniesie od 10 stopni na Warmii i Mazurach i Pomorzu do 14 stopni na południu Polski. W nocy termometry pokażą do -3 stopni w górach.

W czwartek podobna pogoda utrzyma się głównie w zachodniej części kraju. Na wschodzie i na południu pojawią się gęste chmury. Temperatura wyniesie od 8 stopni w górach i 11 na wschodzie kraju do 14 na zachodzie. Noc z lekkimi przymrozkami w większości kraju.

Reklama
Reklama

Zdrowie
Pogoda na piątek i weekend. Jaki będzie pierwszy dzień wiosny?

Piątek 20 marca to początek astronomicznej wiosny, a w sobotę 21 marca rozpocznie się wiosna kalendarzowa. Piątek nie będzie pogodny. Będzie pochmurnie i deszczowo prawie w całym kraju. Miejscami na północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Opady nie są prognozowane jedynie nad morzem. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 stopni na zachodzie Polski.

Sobota prezentuje się w prognozach nieco lepiej. Będzie więcej przejaśnień. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem pojawią się głównie na południowym zachodzie kraju. W północnej części kraju dość pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie większe. Temperatura wyniesie od 6 w górach, około 9 nad morzem do 12 stopni w centrum.

W niedzielę pogoda się poprawi. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale raczej bez opadów. Termometry pokażą od 8 stopni w górach i 11 stopni na południu do 14 w centrum i na zachodzie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Policja
Materiał Promocyjny
Materiał Promocyjny
Społeczeństwo
Społeczeństwo
Społeczeństwo
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama
Reklama