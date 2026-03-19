Wokół najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego „Całopalenie” wybuchła wielka medialna wrzawa związana z „newsem” o tym, że z grania w filmie zrezygnowała dwójka aktorów, co miało zdezorganizować produkcję filmu w grudniu 2025 r.

„Całopalenie” Krzysztofa Zanussiego. Co wiadomo o sprawie rezygnacji aktorów?

Według naszego dobrze poinformowanego źródła jest zupełnie inaczej: ceniony aktor średniego pokolenia nie przyjął propozycji gry w filmie jeszcze na etapie lektury scenariusza. Trudno więc mówić o dezorganizacji produkcji przez aktora.

Jak się dowiedzieliśmy, aktor nie przyjął roli również dlatego, że nie chciał umacniać stereotypu związanego z jego filmowym emploi i bohaterami z poprzednich produkcji. Chodzi o to, że już wcześniej dał się zapamiętać dzięki postaci o ogromnym potencjale duchowym. Teraz woli wybierać inne role, co jest zrozumiałe. Nikt nie chce być „zaszufladkowany”.