Maciek Szczerbowski, emigrant doby stanu wojennego, zdobył Oscara

Chris Lavis i Maciek Szczerbowski
Krótka animacja nagrodzona Oscarem „Dziewczynka, która płakała perłami” opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce. Jej smutek przemienia się w perły. Chłopiec sprzedaje je pracownikowi lombardu, który chce coraz więcej pereł. Ta historia ma siłę bajek Andersena i nikogo nie pozostawia obojętnym dzięki swojej uniwersalności.
Podczas gali Oscarów Maciek Szczerbowski powiedział:
— Chcemy podziękować naszej niesamowitej okolicy oraz niezwykle utalentowanej społeczności artystów, z którymi mieliśmy ogromne szczęście pracować. Dziękujemy fantastycznemu miastu Montrealowi. Dziękujemy Kanadzie.
„Jedna bitwa po drugiej” została wybrana najlepszym filmem mijającego roku podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów. Amerykańska Akademia Filmowa...
Właśnie tam mieszka i tworzy Szczerbowski. On i Chris Lavis tworzą od 1997 r. grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film „Madame Tutli-Putli” zrealizowany w 2007 r. zdobył dwie nagrody w Cannes, w tym Canal+ Grand Prize dla najlepszego filmu krótkometrażowego, a także nagrodę dla najlepszej krótkometrażowej animacji podczas Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Toronto. Dzięki temu film Szczerbowskiego i Lavisa mógł ubiegać się o nominację do Oscara, którą otrzymał już kilka miesięcy później.
Tytułowa Madame Tutli-Putli jest pasażerką nocnego pociągu, obciążoną całym swoim ziemskim dobytkiem oraz duchami enigmatycznej przeszłości.
Podróżuje samotnie, doświadczając zarówno uprzejmości, jak i gróźb nieznajomych. Kiedy zapada ciemność, nawet nie podejrzewa, iż została wplątana w rozpaczliwą, metafizyczną intrygę. Dryfując między realnym a wyimaginowanym światem, targana tajemnicą i podejrzeniem, Madame Tutli-Putli musi stawić czoła własnym potworom. Trwająca 17 lat animacja powstawała cztery i pół roku.
Dla światowej publiczności tytułowa bohaterka nosi enigmatyczne nazwisko, ale polscy teatromani wiedzą, że jest postacią, którą stworzył Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Dzięki nominacji do Oscara duet otrzymał zaproszenie do współpracy od Spike’a Jonze’a. Do „Gdzie mieszkają dzikie stwory” wg Maurice’a Sendaka stworzyli krótkometrażowy film „Higglety Pigglety Pop!”, w którym głosów postaciom udzieliły takie hollywoodzkie gwiazdy jak Meryl Streep czy Forest Whitaker.
Wśród VR-owych produkcji duetu jest horror „Gymnasia”, zaprezentowany podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
O swoim życiu przed galą „Gazecie Wyborczej” mówił: „Urodziłem się w Poznaniu w latach 70. To był napięty politycznie okres. Koledzy moich rodziców zaczęli »przypadkowo« wypadać przez okno o trzeciej w nocy. Zrobiło się niefajnie, musieliśmy uciekać. Wyjechaliśmy z Polski dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Dostaliśmy wizę na tydzień do Grecji, do której nigdy nie dotarliśmy. Przedostaliśmy się do Austrii, gdzie mieszkaliśmy przez rok, czekając na azyl. Po tym okresie udało nam się wyjechać do Kanady (…) Zawsze patrzyłem na emigrację jak na fascynującą przygodę. To był kreatywny, poszerzający horyzonty czas” — dodał.
Animacją Szczerbowski zainteresował się przez przypadek. W rozmowie z Culture.pl powiedział: „W młodości moja wyobraźnia była napędzana nie przez Švankmajera czy Borowczyka, ale przez »Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje«. To ten film namieszał mi w głowie, a na mistrzów animacji czas przyszedł dużo później”.
Na uniwersytecie studiował teatr – interesowały go scenografia i kostiumy. Była w tym chęć kontynuowania rodzinnych tradycji. Jego wuj był scenografem teatralnym, a ciocia opracowywała kostiumy oraz plakaty. W domu zawsze były pędzle, farby oraz teatr jako temat niekończących się rozmów.
Bezsensownie pominięty przez Złote Globy rewelacyjny serial „Mroki Tulsy” tak jak obsypany czterema statuetkami film „Jedna bitwa po drugiej”, poka...
Na uczelni, podczas zajęć z religioznawstwa, poznał Chrisa Lavisa, z którym w 1997 r. założył wspomnianą artystyczną grupę pod nazwą Clyde Henry Productions. Pod jej szyldem do dziś tworzą filmy, reklamy, ilustracje i wideoklipy.
Nagrodzony dwiema statuetkami podczas tegorocznej gali Oscarów film animowany „KPop Demon Hunters” doczeka się k...
„Jedna bitwa po drugiej” została wybrana najlepszym filmem mijającego roku podczas tegorocznej gali rozdania Osc...
Na ekrany wchodzi dokument pozwalający przyjrzeć się, jak totalitaryzm oddziaływuje na zwykłych ludzi. Został ju...
„Hamnet”, mało znana historia śmierci syna Szekspira, która zainspirowała powstanie „Hamleta”, wejdzie na polski...
