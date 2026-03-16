Maciek Szczerbowski, emigrant doby stanu wojennego, zdobył Oscara

Wśród VR-owych produkcji duetu jest horror „Gymnasia”, zaprezentowany podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Maciek Szczerbowski o emigracji

O swoim życiu przed galą „Gazecie Wyborczej” mówił: „Urodziłem się w Poznaniu w latach 70. To był napięty politycznie okres. Koledzy moich rodziców zaczęli »przypadkowo« wypadać przez okno o trzeciej w nocy. Zrobiło się niefajnie, musieliśmy uciekać. Wyjechaliśmy z Polski dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Dostaliśmy wizę na tydzień do Grecji, do której nigdy nie dotarliśmy. Przedostaliśmy się do Austrii, gdzie mieszkaliśmy przez rok, czekając na azyl. Po tym okresie udało nam się wyjechać do Kanady (…) Zawsze patrzyłem na emigrację jak na fascynującą przygodę. To był kreatywny, poszerzający horyzonty czas” — dodał.

Animacją Szczerbowski zainteresował się przez przypadek. W rozmowie z Culture.pl powiedział: „W młodości moja wyobraźnia była napędzana nie przez Švankmajera czy Borowczyka, ale przez »Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje«. To ten film namieszał mi w głowie, a na mistrzów animacji czas przyszedł dużo później”.

Na uniwersytecie studiował teatr – interesowały go scenografia i kostiumy. Była w tym chęć kontynuowania rodzinnych tradycji. Jego wuj był scenografem teatralnym, a ciocia opracowywała kostiumy oraz plakaty. W domu zawsze były pędzle, farby oraz teatr jako temat niekończących się rozmów.