Pastor mówi o nich jak o ludziach, którzy „robią dobrą robotę”. To jedna z ulubionych fraz Donalda Trumpa, zaś jego zastępca J.D. Vance z pewnością nie uznałby za swojego ulubionego bohatera „prawdysty”, również dlatego że nie zadbał o swoje małżeństwo, rozwiódł się i, poza zatargami z najbogatszymi i ich cynglami, lubi popalać trawkę, a nazywany jest „parszywym hipisem". Vance jako autor „Elegii dla bidoków” opisał swoją drogę z prowincji, gdzie narkotyki, nałogi i rozbite rodziny niszczyły start amerykańskich dzieci, takich jak on. W tej kwestii trudno go nie rozumieć.

„Bitwa jedna po drugiej”: amerykańskie Baader-Meinhof

Z tych samych powodów nie może być bohaterem Vance’a Bob Fergusson z „Bitwy jednej po drugiej” (HBO Max) Paula Thomasa Andersona, grany przez Leonardo DiCaprio. Bob sam przyznaje, że lubił sobie zorać mózg dragami, choć jednocześnie wobec swojej córki gra ojca wymagającego, konserwatywnego, niezadowolonego, że przyjaźni się z osobami o wyglądzie nieheteronormatywnym.

Fergusson jest uśpionym weteranem lewackiej bojówki French 75, w barwach której uwalniał migrantów z obozów przechodnich, ale też napadał na banki. Można powiedzieć, że French 75 to amerykański odpowiednik lewackich terrorystów z niemieckiego Baader-Meinhof, którzy walczyli – ich zdaniem – z kapitalistami o ukrytej nazistowskiej przeszłości (to akurat prawda). Choć serce Andersona, reżysera i scenarzysty filmu, jest ewidentnie po stronie Fergussona, bo to dobry, choć pogubiony człowiek, nie idealizuje lewicowych radykałów. Partnerka Boba dla własnej wygody okazała się kapusiem, uciekła z USA, zostawiając partnera i córkę.

Anderson, podobnie jak Sterlin Harjo, pokazuje, że poza fasadą oficjalnej Ameryki działają dwie walczące ze sobą konspiracje: kolorowo-migrancka i biała, suprematystyczna, będąca kontynuacją Ku Klux Klanu. Widzimy, jak Meksykanie przemycają tysiące rodaków, wykorzystując do tego rozbudowane skrytki dla ludzi, infiltrują i wykorzystują struktury państwa do ochrony swoich, a pod przykrywką kobiecego zakonu odbywają się ćwiczenia lewicówek w strzelaniu i sportach walki. Ale wchodzimy też w podziemie tajnej organizacji białych – Klubu Świątecznych Przygód, który posługuje się wobec kolejnych egzekutorów-kilerów językiem tyle delikatnym (ich przywitanie brzmi: Niech będzie pozdrowiony Święty Mikołaj), co jednoznacznym: ma być czysto, żebyśmy mogli jeść z podłogi. Zarówno w „Mrokach Tulsy”, jak i „Jednej bitwie po drugiej”, bezwzględnego, fanatycznego białasa-czyściciela gra ten sam aktor Scott Shepherd.

"Jedna bitwa po drugiej”: ojciec nazista, ojczym lewak-hipis

Kluczem jednak do paranoi rasistów jest postać pułkownika Lockjawa (Sean Penn) z autoryzowanej przez rząd paramilitarnej organizacji Mankind United, walczącej z migranckim podziemiem. Uwaga, spojler: Lockjaw fryzurkę ma jak Hitler, bardzo chciałby pracować dla najbogatszych suprematystów, jednak los połączył go podczas pełnienia obowiązków z czołową lewacką terrorystką. Ma z nią być może córkę, a gdy nabiera w tej sprawie pewności – postanawia ją zabić, by zatrzeć ślady zachowania, jakiego przywódcy Klubu Świątecznych Przygód nie będą tolerować. Jak przystało bowiem na spadkobierców hitlerowców – dbają o czystość rasy i Lockjawa za kłamstwo w tej kwestii zagazują (tak: zagazują).