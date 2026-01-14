Katastrofa w Tajlandii. Na wagony przejeżdżającego pociągu runął dźwig

Według oświadczenia ministra zginęły osoby podróżujące dwoma z trzech wagonów uderzonych przez dźwig.

Kolej dużych prędkości w Tajlandii

Trasa kolei dużych prędkości, jedna z kilku realizowanych w Tajlandii, została umieszczona nad istniejącą już linią kolejową. Jest realizowana przez chińską firmę, ale przy wykorzystaniu lokalnych podwykonawców.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powiedział na konferencji prasowej, że chiński rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa projektów i personelu oraz że bada sytuację. – Obecnie wygląda na to, że budowa odcinka była prowadzona przez tajlandzkie przedsiębiorstwo – poinformował.

Kolej dużych prędkości ma połączyć Tajlandię z Chinami przez Laos. Rząd poinformował w ubiegłym roku, że ponad jedna trzecia budowy została ukończona na odcinku łączącym Bangkok z Nakhon Ratchasima, a cała linia do granicy z Laosem będzie gotowa do 2030 r..