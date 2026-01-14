Katastrofa w Tajlandii. Na wagony przejeżdżającego pociągu runął dźwig

Aktualizacja: 14.01.2026 10:48 Publikacja: 14.01.2026 10:40
Pociąg wykoleił się po tym, jak na wagony zawalił się dźwig budowlany. DDo katastrofy doszło w prowincji Nakhon Ratchasima w Tajlandii
Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa
Do katastrofy doszło w dystrykcie Sikhio w prowincji Nakhon Ratchasima w Tajlandii 230 km na północny wschód od Bangkoku, w pociągu jadącym z Bangkoku do prowincji Ubon Ratchathani. Jak relacjonuje Reuters, dźwig, pracujący przy budowie kolei dużych prędkości, nagle zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg, powodując jego wykolejenie i krótkotrwały pożar.
– Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła już 25. Trwają poszukiwania kolejnych ciał – poinformował pułkownik policji Thatchapon Chinnawong, cytowany przez agencję Reutera.
Minister transportu Phiphat Ratchakitprakarn poinformował, że w pociągu znajdowało się 195 osób, i dodał że nakazał przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie wypadku. Pasażerami pociągu, jak wynika z ustaleń BBC Thai, byli głównie uczniowie i pracownicy dojeżdżający do szkół i pracy – podało BBC Thai.
Według oświadczenia ministra zginęły osoby podróżujące dwoma z trzech wagonów uderzonych przez dźwig.
Trasa kolei dużych prędkości, jedna z kilku realizowanych w Tajlandii, została umieszczona nad istniejącą już linią kolejową. Jest realizowana przez chińską firmę, ale przy wykorzystaniu lokalnych podwykonawców.
Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powiedział na konferencji prasowej, że chiński rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa projektów i personelu oraz że bada sytuację. – Obecnie wygląda na to, że budowa odcinka była prowadzona przez tajlandzkie przedsiębiorstwo – poinformował.
Kolej dużych prędkości ma połączyć Tajlandię z Chinami przez Laos. Rząd poinformował w ubiegłym roku, że ponad jedna trzecia budowy została ukończona na odcinku łączącym Bangkok z Nakhon Ratchasima, a cała linia do granicy z Laosem będzie gotowa do 2030 r..
