Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Katastrofa w Tajlandii. Na wagony przejeżdżającego pociągu runął dźwig

Dźwig budowlany runął na wagony pociągu w północno-wschodniej Tajlandii. W katastrofie zginęło co najmniej 25 osób, 80 jest rannych - wynika z informacji policji.

Publikacja: 14.01.2026 10:40

Pociąg wykoleił się po tym, jak na wagony zawalił się dźwig budowlany. DDo katastrofy doszło w prowi

Pociąg wykoleił się po tym, jak na wagony zawalił się dźwig budowlany. DDo katastrofy doszło w prowincji Nakhon Ratchasima w Tajlandii

Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa

Bartosz Lewicki

Do katastrofy doszło w dystrykcie Sikhio w prowincji Nakhon Ratchasima w Tajlandii 230 km na północny wschód od Bangkoku, w pociągu jadącym z Bangkoku do prowincji Ubon Ratchathani. Jak relacjonuje Reuters, dźwig, pracujący przy budowie kolei dużych prędkości, nagle zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg, powodując jego wykolejenie i krótkotrwały pożar.

– Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła już 25. Trwają poszukiwania kolejnych ciał – poinformował pułkownik policji Thatchapon Chinnawong, cytowany przez agencję Reutera. 

Czytaj więcej

Szybką koleją z Tajlandii do Chin
Transport
Szybką koleją z Tajlandii do Chin

Minister transportu Phiphat Ratchakitprakarn poinformował, że w pociągu znajdowało się 195 osób, i dodał że nakazał przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie wypadku. Pasażerami pociągu, jak wynika z ustaleń BBC Thai, byli głównie uczniowie i pracownicy dojeżdżający do szkół i pracy – podało BBC Thai.

Reklama
Reklama

Według oświadczenia ministra zginęły osoby podróżujące dwoma z trzech wagonów uderzonych przez dźwig.

Kolej dużych prędkości w Tajlandii

Trasa kolei dużych prędkości, jedna z kilku realizowanych w Tajlandii, została umieszczona nad istniejącą już linią kolejową. Jest realizowana przez chińską firmę, ale przy wykorzystaniu lokalnych podwykonawców. 

Czytaj więcej

W Tajlandii też budują CPK. Plany jednak idą wiele dalej
Transport
W Tajlandii też budują CPK. Plany jednak idą wiele dalej

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powiedział na konferencji prasowej, że chiński rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa projektów i personelu oraz że bada sytuację. – Obecnie wygląda na to, że budowa odcinka była prowadzona przez tajlandzkie przedsiębiorstwo – poinformował. 

Kolej dużych prędkości ma połączyć Tajlandię z Chinami przez Laos. Rząd poinformował w ubiegłym roku, że ponad jedna trzecia budowy została ukończona na odcinku łączącym Bangkok z Nakhon Ratchasima, a cała linia do granicy z Laosem będzie gotowa do 2030 r..

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Tajlandia pociąg katastrofa kolejowa
W kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii zginęły dziesiątki osób.
Wypadki
Tragedia w Crans-Montana. Uchwycono moment, gdy wybuchł pożar? Polak wśród rannych
Ankara. Minister obrony Turcji Yasar Guler i szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Hadd
Wypadki
Nie żyje szef sztabu libijskiej armii. Wracał z Ankary do Trypolisu
Samolot An-22
Wypadki
Rosja: Rozbił się samolot transportowy An-22. To rządowa maszyna?
Mural w mieście Shah Alam przedstawiający MH370
Wypadki
Tajemnica lotu MH370. Ogłoszono wznowienie poszukiwań
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Olbrzymi pożar w Hongkongu. Wzrosła liczba ofiar
Wypadki
Olbrzymi pożar w Hongkongu. Wzrosła liczba ofiar
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama