Moi poprzednicy mówili: „tak ma być”. Ja daję swobodę wyboru. Dowód? W mObywatelu działa już usługa – dla ponad 8 mln użytkowników – zgłaszania własnych pomysłów dotyczących e-usług. A my będziemy je realizować.

My zgłaszamy taki pomysł: głosowanie w wyborach przez internet.

To temat łatwy do zarządzania od strony technicznej, ale trudny politycznie. Rozmowa o tym nie dotyczy tego, czy jest to możliwe technicznie. Technologie, takie jak kryptografia czy blockchain, będą w stanie to zapewnić. Problem tkwi gdzie indziej – musimy wypracować polityczny konsensus, by nikt nie podważył wyników tak przeprowadzonych wyborów. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której ktoś po wyborach stwierdzi, że głosy zostały dodane do urny. Jeśli uda się osiągnąć taki konsensus, wprowadzenie systemu będzie bardzo proste. Takie rozmowy już trwają i myślę, że prędzej czy później wprowadzimy głosowanie przez internet.

A nawet później niż później...

W cyfryzacji wiele aspektów związanych ze sprawnym, odpowiedzialnym państwem online jest osiągalnych, jeśli obywatele się do nich przyzwyczają. Myślę, że pierwszym krokiem – i po raz pierwszy o tym mówię – mogłyby być wybory przedterminowe, jako forma testu. Na przykład na poziomie gminy czy wyborów uzupełniających do Senatu. Byłby to dobry sprawdzian, a obywatele stopniowo oswoiliby się z tym rozwiązaniem.

Wyciągnięto już wszystkie wnioski ze sprawy Ideas NCBR?

Ministerstwo Cyfryzacji powołało zespół, który ma stworzyć Instytut Ideas NCBR, i rozpoczęło proces budowy wielkiego ośrodka analitycznego w Polsce. Będzie to instytut badawczy zajmujący się sztuczną inteligencją, który uzupełni inne zasoby, nad którymi prace zostaną zakończone i ogłoszone jeszcze w tym roku. Instytut badawczy, który będzie gromadził najlepszych polskich specjalistów. Po pierwsze, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę, ponieważ znajdą tutaj odpowiednie miejsce. Po drugie, ich wyniki naukowe będą służyły polskiej nauce i wspierały jej rozwój.

Po trzecie, Ministerstwo Cyfryzacji ma być miejscem, które przyjmuje osoby, które gdziekolwiek w Polsce mogły się czuć niezagospodarowane. Ten ośrodek będzie miał budżet liczony w dziesiątkach milionów złotych. Planujemy też wydanie setek milionów poprzez fundusz, który będzie wspierał start-upy. Jego powołanie ogłosimy jeszcze w tym roku.