Z kosztami jest już dużo trudniej. – Po pierwsze – koszty energii. Te będą rosły zapewne szybciej od inflacji i w pewnym momencie zaczną silnie różnicować ceny mieszkań. A jeszcze może wejść prawo zakazujące wynajmowania „wampirów energetycznych”. To już się dzieje w innych krajach. Po drugie – podatki. Podwyżka podatków od wynajmowanych mieszkań wydaje się ogólnoeuropejskim trendem. Wszędzie państwa muszą szukać pieniędzy na sfinansowanie nowych wydatków. W Polsce wzrosną zapewne podatki od kolejnego lub kolejnych posiadanych mieszkań. Ale kiedy, od którego i do jakiej wysokości – tego dziś nikt nie wie – mówi Kirejczyk.

Zdaniem eksperta nowoczesne mieszkania w dużych aglomeracjach powinny utrzymać wartość i mieć rozsądne koszty utrzymania, zostawiają przestrzeń na opłacalne czynsze. „Wampiry energetyczne” zejdą zapewne do szarej strefy, gdzie ryzyko będzie spore, a wzrost wartości niski. – Zapewne wciąż kluczowym czynnikiem będzie lokalizacja. W ramach kraju – najszybciej będą się wyludniać małe miasta, położone daleko od aglomeracji. W skali aglomeracji istotne będzie zróżnicowanie na centrum, peryferie i strefę między nimi – mówi Kirejczyk. – Tak wygląda scenariusz bazowy. Chyba że pomysł polityczny zablokowania rozwoju największych aglomeracji i skierowania subsydiów do czterdziestu kilku wyludniających się ośrodków przejdzie z fazy opowieści podcastowych do fazy pozycji w budżecie państwa. Ale wtedy trzeba będzie napisać nowe scenariusze i komentarz – konkluduje.

Kirejczyk nawiązuje tu do strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła w styczniowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że nie można dopuścić do sytuacji, by w Polsce życie skoncentrowało się na trzech aglomeracjach. W sukurs ma przyjść świadoma polityka rozwoju regionalnego. Resort chce wyznaczyć około 40 subregionalnych ośrodków, w większości byłych miast wojewódzkich, które dostaną szerokie wsparcie, w tym w zakresie połączeń komunikacyjnych i budownictwa społecznego.

Demografia i inne czynniki kluczowe dla inwestorów

– Prognozy demograficzne są dla Polski wyraźnie niekorzystne, jeżeli chodzi o przyszłą liczbę ludności. Jednak prognozowane zmiany nie mają gwałtownego charakteru i nie dotkną wszystkich lokalizacji w Polsce w tym samym stopniu – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. – Według prognozy GUS, w najbliższych pięciu latach liczba ludności wzrośnie przeciętnie w jednym na sześć powiatów, pomimo spadku w skali całego kraju. Im dłuższy okres prognozy, tym liczba powiatów z rosnącą liczbą ludności jest mniejsza. Pomimo tego, dla Warszawy czy Krakowa przyrost ludności prognozowany jest nawet w perspektywie do 2060 r., a w kilku sąsiadujących z nimi powiatach przewidywane wzrosty są nawet dwucyfrowe – podkreśla.

Zdaniem Mikulskiej, dodatkowym trendem, który będzie wspiera popyt na mieszkania, jest zmniejszanie wielkości gospodarstw domowych. – W efekcie, choć liczba ludności w prognozach maleje, to liczba gospodarstw domowych, a tym samym potrzebnych im mieszkań, rośnie. Według danych Oxford Economics liczba gospodarstw domowych będzie się w Polsce systematycznie zwiększać w całym okresie prognozy, czyli aż do 2050 r. W największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto, zmiany te będą przebiegać jeszcze szybciej niż w skali całego kraju – mówi ekspertka.