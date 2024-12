W jakim stanie jest gospodarka Rosji? Złym, gorszym, coraz gorszym

Czytaj więcej Finanse Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli Rosyjski resort finansów w środę rozpoczął rekordowe zaciąganie pożyczek na rynku krajowym. W jeden dzień sprzedał obligacje o wartości biliona rubli. Większość kupiły banki. W piątek Kreml rusza ze skupem walut i złota z rynku.

W listopadzie trzeba było wstrzymać pracę prawie połowy mocy produkcyjnych moskiewskiej rafinerii Gazprom Nieftu. Zakład dostarczający co trzeci litr benzyny sprzedawanej w 11-milionowej Moskwie i będący kluczowym dostawcą paliwa lotniczego na stołeczne lotniska utracił instalację rafinacji ropy naftowej Euro+ o mocy 6 mln ton rocznie i przerwał w ogóle wysyłkę benzyn do hurtowni. Ostatni atak na największą rafinerię południowej Rosji. w Nowoszachtyńsku pod Riazaniem, miał miejsce w nocy 19 grudnia. Rafinerię ogarnął ogień. Wstrzymano produkcję.

Rośnie zależność od importu i tajne statystyki

Powrót do pracy sprzed ataków utrudnia brak dostępu Rosjan do zachodniego sprzętu rafineryjnego. Jak większość sektorów rosyjskiego przemysłu, sektor paliwowy przez dziesięciolecia bazował na importowanych z Zachodu technologiach i urządzeniach. Teraz za to płaci. Z tego powodu dwukrotnie w tym roku należąca do Łukoilu NORSI – czwarta co do wielkości rafineria Rosji i drugi producent benzyn samochodowych – dwukrotnie wstrzymywała produkcję.

Według oficjalnych statystyk w okresie styczeń–maj rosyjskie rafinerie zmniejszyły produkcję benzyn o jedną piątą, a oleju napędowego o 11 proc. Od połowy roku wyniki były już tak alarmujące, że Kreml utajnił statystyki. Ministerstwo Energii zaprzestało przekazywania Rosstatowi danych operacyjnych o produkcji benzyny, powołując się na „sytuację geopolityczną” i groźbę „manipulacji na rynku”. Pod koniec sierpnia urzędnicy utajnili też dane o produkcji oleju napędowego.

Udział osób 55+ osiągnął historyczne maksimum we współczesnej Rosji. Stanowią one 30 proc. z liczącej ponad 146 mln rosyjskiej populacji. To bardzo zła wiadomość dla finansów państwa. Rosja jest bowiem krajem o najniższym wieku emerytalnym w Europie. Do tego prowadzącym wywołaną przez siebie wojnę.

Cenzurowanie danych gospodarczych stało się od początku wojny sposobem Kremla na fałszowanie przed społeczeństwem prawdziwego stanu rosyjskiej gospodarki. Także ponad jedna trzecia budżetu jest niedostępna dla opinii publicznej.