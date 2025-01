Ukraińskie drony atakowały Moskwę. Rosyjskie - Kijów i Lwów

Dwa ukraińskie drony zostały strącone nad obwodem tulskim, a siedem – nad obwodem rostowskim – poinformowali gubernatorzy tych obwodów.



W związku z nocnymi atakami dronów, oprócz lotnisk w rejonie Moskwy, tymczasowo zawiesiło działalność pięć innych rosyjskich lotnisk – w Kazaniu, Samarze, Niżnekamsku, Penzy i Saratowie.

Ukraina: Dwie ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku dronów na obwód kijowski

Nocny atak z użyciem dronów na Ukrainę przeprowadziła też Rosja. W nocy obrona przeciwlotnicza była aktywna w obwodach kijowskim i lwowskim.



W obwodzie lwowskim w ataku dronów zginęły dwie osoby - jedna w pożarze budynku mieszkalnego, na który spadły szczątki drona, a druga, 36-letni mężczyzna, w pożarze 10-piętrowego bloku, w który uderzył rosyjski dron.

Ukraińskie drony w przeszłości atakowały już Moskwę. W listopadzie 2024 roku stolicę Rosji miały atakować 32 drony – co było największym takim atakiem na rosyjską stolicę od początku wojny. We wrześniu tego roku nad obwodem moskiewskim strącono ok. 20 dronów. Do dużego ataku na Moskwę doszło też w sierpniu 2024 roku.