2,8 mld zł w trzy lata – kosztowne ulgi dla powracających emigrantów

Jak pokazują dane Ministerstwa Finansów dla „Rzeczpospolitej”, to ulga kosztowna dla finansów publicznych – liczba jej beneficjentów z roku na rok gwałtownie rośnie. W 2022 r. skorzystało z niej 9 353 osób (suma odliczeń sięgnęła 393 mln zł), rok później już 18,1 tys. osób (odliczyli 920 mln zł). 2024 r. był pod tym względem rekordowy – po ulgę dla eks-emigrantów sięgnęło 26,7 tys. osób, a suma odliczeń wyniosła 1,57 mld zł. W sumie w ciągu trzech lat nieopodatkowany dochód w ramach ulgi wyniósł 2,882 mld zł co daje średnią w wysokości ponad 54 tys. zł ulgi rocznie na jednego beneficjenta.

2,88 mld zł wartość ulg dla Polaków w programie „ulga na powrót”

– Pomysł, by zaoferować ulgę, by ściągnąć Polaków do swojego kraju ma tak samo fałszywe i chybione założenie jak świadczenie 800+, które miało poprawić dzietność. Wiemy, że to się nie udało, bo Polacy wracają do kraju z zupełnie innych powodów. Zakładam, że nawet nie wiedzą o tym, że Polska ma dla nich takie preferencje podatkowe – komentuje ekonomista Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Uważa on, że utrzymywanie ulgi dla emigrantów jest nie tylko pomysłem zbyt kosztownym, ale także niesprawiedliwym dla innych podatników. – Te blisko 3 mld zł mogły zostać znacznie lepiej wykorzystane w naszym kraju, niż dla wąskiej grupy kilkudziesięciu tysięcy osób – dodaje.

Emigranci z Mazowsza liderami w korzystaniu z ulgi, na drugim końcu - świętokrzyskie

Najwięcej podatników, którzy skorzystali z tzw. ulgi na powrót w 2024 r., pochodzi z województwa mazowieckiego – 4,84 tys. osób, dalej z małopolskiego – 2,76 tys. oraz ze śląskiego – 2,7 tys. Na przeciwnym biegunie są województwa świętokrzyskie (443 osoby), lubuskie (600) i opolskie (671). Resort przyznaje, że nie posiada informacji, ilu z nich to obcokrajowcy.

Wraz z ulgą pojawiają się także nieprawidłowości. „Od 1 stycznia 2023 r. do 30 października 2025 r. zakończonych zostało 5 706 czynności sprawdzających, w których weryfikacją objęto ulgę na powrót. W wyniku tych czynności ustalono nieprawidłowości na łączną kwotę 7 769 136 zł” – przyznaje resort finansów, zastrzegając, że wykryte w trakcie tych czynności nieprawidłowości związane były nie tylko ze wspomnianą ulgą.

Polacy wracają do kraju. Eksperci: powodem nie jest ulga, ale lepsza sytuacja gospodarcza, bezpieczeństwo, rodzina

Czy dziś wyjątkowe preferencje podatkowe są potrzebne, by ściągnąć rodaków do kraju? Sytuacja w ciągu ostatnich trzech, czterech lat diametralnie się zmieniła.