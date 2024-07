- Polacy nadal chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę, ale są to zazwyczaj krótkie wyjazdy i nie skutkują stałą emigracją – zaznacza Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Badanie Gi Group dowodzi, że faktycznie, skraca się długość planowanego wyjazdu. Teraz najwięcej, bo 43 proc. osób planujących emigrację, zamierza opuścić kraj na maksymalnie pół roku. Tylko niespełna co dziesiąty badany deklaruje wyjazd na stałe, choć przy kurczącej się liczbie mieszkańców, nawet 100-200 tys. nowych emigrantów oznacza spory ubytek.

Luksusowi emigranci

Według ostatnich danych GUS, w 2022 r. ponad 1,5 mln Polaków przebywało czasowo poza granicami kraju (powyżej 12 miesięcy), w tym prawie pół miliona osób do 39 lat. W tej grupie nie widać raczej polskich przedsiębiorców czy specjalistów, którzy coraz częściej spędzają część roku mieszkając i pracując zdalnie za granicą, najczęściej w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Ten trend spopularyzowany podczas pandemii, nasiliła wojna w Ukrainie. I to na tyle, że w zeszłym roku znaleźliśmy się w 10. najbardziej aktywnych nacji na hiszpańskim rynku nieruchomości — kupując ponad 3,1 tys. domów i mieszkań.

O ile inwestycje w zagraniczne nieruchomości to konkurencja dla krajowych deweloperów, o tyle pracodawców w Polsce może zaniepokoić fakt, że najbardziej skłonni do dłuższego wyjazdu za granice okazali się w badaniu Gi Group młodzi Polacy. Ci do 34 roku życia, czyli nowe pokolenie na rynku pracy, z którego schodzą już powojenne wyże.

Czym zagranica kusi młodych

Młodzi stanowili aż 62 proc. chętnych do emigracji (z czego 30 proc. to osoby do 24 lat). I było to znacząco więcej niż przed rokiem, gdy ich udział nie przekraczał połowy. Tradycyjnie już wśród młodych ludzi jednym z ważnych powodów rozważania emigracji zarobkowej jest możliwość podróżowania i zwiedzania świata — wskazywana przez połowę chętnych do wyjazdu.