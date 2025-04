- Obecny poziom zaangażowania sektora w instrumenty dłużne nie niesie ryzyka systemowego, co potwierdzają analizy NBP – ocenia też Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Sam zaś rosnący ich udział w aktywach to przede wszystkim efekt spadającego udziału kredytów. I właśnie w słabym popycie na kredyty upatrywałbym największego problemu – podkreśla Sobolewski.

Na koniec 2024 r. łączna wartość kredytów dla firm i gospodarstw domowych wyniosła ok. 1193 mld zł. W porównaniu z końcem 2023 r. to wzrost o ok. 4 proc., ale przykładowo w porównaniu z 2021 r. oznacza to wzrost tylko o 0,7 proc.

Podatek bankowy podnosi marże kredytowe

Środowisko zdaje sobie sprawę, że akcja kredytowa jest słaba, ale ich zdaniem nie wynika to z faktu, że banki wolą kupować obligacje skarbowe niż pożyczać pieniądze klientom. Winowajcą są tu m.in. obecne wysokie stopy procentowe NBP, czy trwająca od kilku lat niepewność regulacyjna i gospodarcza, co demotywuje firmy do inwestowania i korzystania z kredytów.

ZBP wymienia tu jeszcze jednego winnego - podatek bankowy wprowadzony przez rząd PiS w 2016 r. Nie dość, że jest on najwyższy w Europie, sama jego konstrukcja zachęca co zakupów obligacji rządowych (bo obniża to wysokości podatku), to jeszcze podnosi cenę kredytów (bo dotyczy aktywów bankowych, a nie pasywów). Według wyliczeń ZBP, podatek bankowy stanowi obecnie ok. 14 proc. marży kredytowej i gdyby tego podatku nie było, marża mogłaby być o 0,24 pkt. proc. niższa.

Sektor postuluje więc przyspieszenie prac nad zmianą konstrukcji tej daniny, co zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. - W obliczu rosnących potrzeb inwestycyjnych kluczowe staje się wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na dalsze wykorzystywanie potencjału sektora bankowego do finansowania akcji kredytowej – zaznaczył Tadeusz Białek.