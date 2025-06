Jeśli TSUE odpowie (w swoim wyroku), że nie ma takiej możliwości, byłby to de facto koniec sprawy, zamknęłoby to drogę do kontroli sądowej w indywidualnych sprawach w Polsce. A także uczyniło bezprzedmiotowym rozważania dotyczące kolejnych zagadnień.

Na jakie pytania ma odpowiadać TSUE

Jeżeli jednak TSUE uzna, że klauzule WIBOR podlegają takiej kontroli, to w kolejnych pytaniach polski sąd pyta, czy można je badać jako abuzywne, jak należy rozumieć obowiązek przedstawienia konsumentowi warunków umowy w sposób przejrzysty, a także o to, czy jeśli umowa byłaby przedstawiona w sposób nieprzejrzysty, to jak ocenić jej uczciwość w związku ze stosowaniem WIBOR.

Czwarta kwestia dotyczy tego, czy gdyby uznać zastosowanie WIBOR za nieuczciwe, to jakie będą tego skutki – to jest, czy w grę wchodzi unieważnienie umowy, czy np. oprocentowanie liczone tylko w oparciu o marżę.

Jaki mogą być skutki dla konsumentów

– Dla konsumentów to nadzieja na sprawiedliwe rozliczenie umów, które – ich zdaniem – często były nieczytelne i oparte na parametrach ustalanych w sposób trudny do zweryfikowania – komentuje adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.

– Dla większości kredytobiorców WIBOR to pojęcie abstrakcyjne. W teorii banki przekonują konsumentów, że WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza na rynku międzybankowym – argumentuje też Sebastian Frejowski, radca prawny i pełnomocnik kredytobiorców, współautor pierwszego pozwu w Polsce w kwestii WIBOR, a który to pozew stał się przyczyną obecnej rozprawy przed TSUE. – W rzeczywistości jednak od wielu lat banki nie pożyczają sobie wzajemnie pieniędzy, a WIBOR jest ustalany w oparciu o wewnętrzne szacunki oraz symulacje największych polskich banków biorących udział w procesie ustalania wysokości wskaźnika – dodaje.