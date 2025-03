Czytaj więcej Banki „Zmanipulowana” narracja w sprawie sankcji kredytu darmowego. ZBP ostrzega Uzyskanie darmowego kredytu konsumenckiego w sądzie wcale nie będzie automatyczne, a wyrok TSUE w tej kwestii nie jest przełomowy – twierdzi Związek Banków Polskich.

Jaka linia orzecznicza w polskich sądach

Z drugiej strony, jak ocenia Stolarski, na dziś nie wydaje się, by sankcja kredytu darmowego miała stać się ryzykiem systemowym dla sektora. Dotychczas tylko jeden bank zaczął zawiązywać rezerwy na ryzyko prawne kredytów konsumenckich (Alior z 50 mln zł odpisów na koniec 2024 r.).

– Wartość roszczeń w tych pozwach jest relatywnie nie tak duża, więc może nie będą one skutkować dużymi kosztami dla banków – mówi analityk. Do tego trzeba dodać fakt, że sankcja kredytu darmowego stosunkowo szybko się przedawnia (można ją wykorzystać maksymalnie do roku po wykonaniu umowy kredytu), a banki od pewnego czasu przykładają szczególną uwagę do konstrukcji swojej oferty – tak, by unikać najczęstszych wskazywanych przez klientów błędów.

– Wydaje się, że pozwów dotyczących SKD może przybywać, choć to, z jaką dynamiką, zależeć będzie od ostatecznego ukształtowania się linii orzeczniczej – komentuje z kolei Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. Jego zdaniem na razie sytuacja jest płynna, kancelarie i ich klienci w pewnym sensie testują, jak daleko mogą sięgać ich roszczenia, banki bronią się w sądach, a ważne wyroki (np. ten TSUE z lutego br.) każda ze stron interpretuje korzystnie dla siebie.

Próby podważania kredytów z WIBOR

Próby podważania kredytów z WIBOR

A co z „darmowymi kredytami mieszkaniowymi”, czyli próbami podważenia złotowych kredytów hipotecznych opartych na stawce WIBOR? To sprawy dużo cięższej wagi niż SKD (nawet większej niż saga frankowa) i liczba pozwów też rośnie dosyć dynamicznie, ale nie jest duża. Przykładowo w PKO BP na koniec 2024 r. było ich 347, czyli ponad dwa razy więcej niż na koniec 2023 r., w ING BSK – 196 (też wzrost o ponad 100 proc. rok do roku).