Chińska wojna cenowa w motoryzacji

Geely zarzuca konkurencyjnemu BYD łamanie norm emisji spalin. To kolejny etap trwającej wojny cenowej między chińskimi producentami aut. BYD obniżył ceny 22 modeli, co doprowadziło do reakcji Ministerstwa Przemysłu i Technologii, które wezwało producentów do zaprzestania sprzedaży poniżej kosztów. Taniej sprzedawane auta i rosnąca konkurencja doprowadzają do niepokoju inwestorów i spadku wartości akcji spółek.

Złoże białego wodoru we Francji

W Lotaryngii odkryto największe na świecie złoże białego wodoru - szacowane na 46 mln ton. Ten surowiec nazywany jest „ropą przyszłości” i może być używany bez energochłonnych procesów przetwarzania. To potencjalnie ogromna zmiana w kontekście transformacji energetycznej Europy i uniezależniania się od importu surowców energetycznych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.